Расследования 05.06.2023 14:26
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05.06.2023 14:26
Быковский районный суд Волгоградской области удовлетворил требование природоохранного органа о возмещении крупного вреда, причиненного почве агрохимикатами. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, сумма причиненного ущерба составила 309 миллионов 645 тысяч 180 рублей.
- Ущерб был предъявлен виновному лицу для добровольной оплаты. Однако в срок, установленный законом, оплата не произведена. Управление обратилось в Быковский районный суд Волгоградской области для принудительного взыскания. Изучив все доводы, районный суд поддержал позицию Росприроднадзора, постановив возместить причиненный вред природе в полном объеме, - сообщили в межрегиональном управлении.
Иск был предъявлен к Гаджимагомедову А.А. В июле 2021 года было установлено, что на земельном участке физическое лицо осуществляет деятельность по выращиванию арбузов. Общая площадь указанного земельного участка – 23,45 га. В рамках его осмотра специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области были отобраны пробы почвы на наличие загрязнения.
- По результатам проведенных исследований установлен факт порчи земель в результате нарушения Гаджимагомедовым А.А. правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами, - пояснили в управлении.
Ущерб рассчитали в соответствии с действующей методикой и предъявили виновному лицу для добровольной оплаты. В установленный срок оплата не поступила, поэтому был подан иск в суд для принудительного взыскания.
Межрегиональное управление передало в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру материалы о нарушении закона для рассмотрения и решения вопроса о направлении материалов в органы предварительного расследования по признакам уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных ст.ст. 246 и 254 УК РФ. Далее прокуратурой указанные материалы были направлены в ОМВД России по Быковскому району. В мае текущего года предварительное расследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям (в связи с истечением срока давности уголовного преследования).
Фото Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям
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