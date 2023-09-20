В центре Волгограда неизвестный сбил пешехода и скрылся

В Центральном районе Волгограда накануне неизвестный примерно в 16.20 сбил пешехода. Как сообщает V102.RU, водителя иномарки разыскивают полицейские.

— По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля Opel напротив дома № 25 по улице Советской наехал на 53-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После чего водитель скрылся с места аварии, ведется его розыск, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в областном главке МВД, в результате дорожного происшествия пешехода с травмами доставили в больницу.

Фото: архив ИА «Высота 102»