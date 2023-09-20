Происшествия

В центре Волгограда неизвестный сбил пешехода и скрылся

Происшествия 20.09.2023 10:02
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20.09.2023 10:02


В Центральном районе Волгограда накануне неизвестный примерно в 16.20 сбил пешехода. Как сообщает V102.RU, водителя иномарки разыскивают полицейские.  

— По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля Opel напротив дома № 25 по улице Советской наехал на 53-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. После чего водитель скрылся с места аварии, ведется его розыск, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Как уточнили в областном главке МВД, в результате дорожного происшествия пешехода с травмами доставили в больницу. 

Фото: архив ИА «Высота 102»

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