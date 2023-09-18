Главу райкомитета Сергея Петрова будут судить под Волгоградом за взятку

В Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области поступило уголовное дело в отношении председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию районной администрации, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщила V102.RU руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.



Чиновника обвиняют в том, что он в июне 2022 года получил через посредника взятку в размере 100 тысяч рублей за помощь в получении главой КФХ гранта на развитие семейных ферм.

По данным информагентства, на скамью подсудимых сядет Сергей Петров. Ранее в прокуратуре Волгоградской области сообщали о предъявлении обвинения чиновнику.

В прокуратуре уточнили, что сумма гранта, за который представитель администрации получил откат, составляла 10,5 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого - 4 земельных участка и 3 нежилых помещения общей стоимостью свыше 3,8 млн рублей.



Уголовное преследование в отношении посредника и взяткодателя прекращено в связи с добровольным сообщением о факте коррупции в правоохранительные органы и активным способствованием расследованию преступления. Подсудимому грозит срок до 6 лет лишения свободы.



Фото: Волгоград 24/ youtube.com