Под Волгоградом на детской площадке школьника искусал бездомный пес

В Волгоградской области уличная собака набросилась на 10-летнего школьника. Как стало известно V102.RU, инцидент произошел накануне в Среднеахтубинском районе.

— Все произошло где-то после обеда. Ребенок играл на детской площадке около жилой пятиэтажки по улице Октябрьской, где на него напал уличный пес, — рассказал собственный источник информагентства в экстренных службах. — Ребенка отвезли в Волжский в детскую больницу. Собака покусала школьника за руку и ногу.

Уточняется, что бездомная собака чуть не отгрызла безымянный палец на правой руке мальчика. Редакция направила запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Читайте также:

Под Волгоградом во время стрима на ребенка напали бездомные собаки