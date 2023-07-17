Под Волгоградом во время стрима на ребенка напали бездомные собаки











12-летняя девочка сняла момент нападения на нее стаи бездомных собак. Как рассказала V102.RU жительница поселка Новый Рогачик Городищенского района Волгоградской области Лада, ее дочка Ксения 11 июля проходила мимо детской площадки на улице Озерная, 58 и снимала себя на телефон. 12-летняя девочка сняла момент нападения на нее стаи бездомных собак. Как рассказала V102.RU жительница поселка Новый Рогачик Городищенского района Волгоградской области Лада, ее дочка Ксения 11 июля проходила мимо детской площадки на улице Озерная, 58 и снимала себя на телефон.

- Ксения шла спокойно, не провоцировала собак, однако в какой-то момент к ней кинулась одна из обитающих на улицах нашего поселка бродяг, - говорит Лада. – Вроде сначала она отбежала, когда моя дочка сказала ей «фу», но потом снова на нее накинулась. И уже не одна – к ребенку подбежал почти десяток собак. - Ксения шла спокойно, не провоцировала собак, однако в какой-то момент к ней кинулась одна из обитающих на улицах нашего поселка бродяг, - говорит Лада. – Вроде сначала она отбежала, когда моя дочка сказала ей «фу», но потом снова на нее накинулась. И уже не одна – к ребенку подбежал почти десяток собак.

Нападения избежать не удалось – собаки успели прокусить левую голень девочки. Нападения избежать не удалось – собаки успели прокусить левую голень девочки.

- Укус был до крови, поэтому нам теперь пришлось делать прививки от бешенства, - рассказывает женщина. – У нас чуть отпуск не сорвался по этой причине, к которому мы готовились за несколько месяцев. У Ксении сейчас опухла нога, но самое ужасное, что она теперь боится выходить на улицу. - Укус был до крови, поэтому нам теперь пришлось делать прививки от бешенства, - рассказывает женщина. – У нас чуть отпуск не сорвался по этой причине, к которому мы готовились за несколько месяцев. У Ксении сейчас опухла нога, но самое ужасное, что она теперь боится выходить на улицу.

Между тем, известие о нападении собак на девочку быстро разнеслось по поселку. И выяснилось, что от этих же бездомных собак на том же месте пострадал и еще один ребенок. 10-летний мальчик также сейчас получает профилактические прививки от бешенства. При этом бездомные собаки при нападении сбили ребенка с ног. И просто чудо, что они не разорвали ему лицо или шею. Кроме того, ранее от бездомных собак пострадала и девушка, проживающая в поселке. Между тем, известие о нападении собак на девочку быстро разнеслось по поселку. И выяснилось, что от этих же бездомных собак на том же месте пострадал и еще один ребенок. 10-летний мальчик также сейчас получает профилактические прививки от бешенства. При этом бездомные собаки при нападении сбили ребенка с ног. И просто чудо, что они не разорвали ему лицо или шею. Кроме того, ранее от бездомных собак пострадала и девушка, проживающая в поселке.





После случившегося Лада отправилась в поселковую администрацию, где потребовала решить вопрос с бездомными собаками, которые терроризируют жителей поселка. После случившегося Лада отправилась в поселковую администрацию, где потребовала решить вопрос с бездомными собаками, которые терроризируют жителей поселка.

- Мне заявили, что у них на это нет полномочий, - негодует Лада. – И даже посоветовали «тихонько» их отравить. Но – это уголовное преступление, и, конечно, это недопустимо. Мы, наша семья, другие пострадавшие, хотим, чтобы наших детей, других жителей оградили от опасности в виде бездомных собак в рамках закона. - Мне заявили, что у них на это нет полномочий, - негодует Лада. – И даже посоветовали «тихонько» их отравить. Но – это уголовное преступление, и, конечно, это недопустимо. Мы, наша семья, другие пострадавшие, хотим, чтобы наших детей, других жителей оградили от опасности в виде бездомных собак в рамках закона.

Еще одно заявление мама пострадавшей девочки оставила в полиции. Еще одно заявление мама пострадавшей девочки оставила в полиции.

Между тем, жители поселка переживают, что собак, напавших на детей, после случившегося заберут с улиц поселка, но потом вернут их обратно. Между тем, жители поселка переживают, что собак, напавших на детей, после случившегося заберут с улиц поселка, но потом вернут их обратно.

- Но скоро начнется школа, даже страшно представить, как наши дети будут ходить на уроки. Или нам вооружать школьников, чтобы они сами отбивались от агрессивных животных? – возмущаются люди. - Но скоро начнется школа, даже страшно представить, как наши дети будут ходить на уроки. Или нам вооружать школьников, чтобы они сами отбивались от агрессивных животных? – возмущаются люди.

Видео и документ предоставлены семьей пострадавшей девочки