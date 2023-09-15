Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Волгоградской области





Сегодня, 15 сентября, жесткую посадку в Волгоградской области совершил самолет Ан-2, пилот получил травмы, сообщили V102.RU в экстренных службах региона.

Авиационное происшествие случилось в Новоаннинском районе между хуторами Краснокоротковский и Буденовский.

По предварительной информации, у кукурузника заглох двигатель. На данный момент известно, что частный самолет был нанят для опрыскивания полей.

Жертв и разрушений в результате этого происшествия нет. Пилота доставили в Новоаннинскую ЦРБ.

Фото из архива ИА «Высота 102»



