Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Волгоградской области

Происшествия 15.09.2023 21:49
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15.09.2023 21:49
Сегодня, 15 сентября, жесткую посадку в Волгоградской области совершил самолет Ан-2, пилот получил травмы, сообщили V102.RU в экстренных службах региона.
Авиационное происшествие случилось в Новоаннинском районе между хуторами Краснокоротковский и Буденовский.
По предварительной информации, у кукурузника заглох двигатель. На данный момент известно, что частный самолет был нанят для опрыскивания полей.
Жертв и разрушений в результате этого происшествия нет. Пилота доставили в Новоаннинскую ЦРБ.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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