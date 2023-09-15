



В Волгоградской области в ходе поисковых мероприятий обнаружили фрагменты тел пилота и штурмана бомбардировщика Су-24М, потерпевшего крушение 12 сентября. Останки, по информации собственного источника ИА "Высота 102", направлены на экспертизу.

– К сожалению, речь идет именно о биологических фрагментах. Останки направлены на генетическую экспертизу для установления и подтверждения личностей погибших, – рассказал собеседник информагентства.

Отметим, что официальной информации об обнаружении тел погибших членов экипажа Су-24 на момент публикации материала не поступало. 12 сентября в Минобороны лишь подтвердили факт катастрофы. На протяжении двух дней велись поиски пилота и штурмана.

Ранее телеграм-каналы опубликовали имена погибших.

Напомним, о крушении бомбардировщика стало известно вечером 12 сентября. Самолёт-разведчик Су-24МР ВКС России пропал с радаров в Волгоградской области вовремя тренировочного полета.