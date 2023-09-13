Происшествия

Названы имена пилотов разбившегося под Волгоградом СУ-24

Происшествия 13.09.2023 11:01
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13.09.2023 11:01


В Волгоградской области продолжаются поиски пилотов, которые находились в разбившемся накануне СУ-24. Как сообщают телеграм-каналы Mash и Baza, на борту находились 46-летний командир Сергей А. и 34-летний штурман Руслан А., передает V102.RU. Официальной информации по поводу судьбы летчиков, отметим, на этот час нет.

Напомним, накануне военный самолет рухнул в 5 километрах от хутора Ложки Калачевского района Волгоградской области. Это был учебный полет, на самолете не было боекомплекта.

Крушение произошло в безлюдной местности, никто на земле не пострадал. 

Ранее сообщалось, что в телеграм-каналах появилось видео, предположительно, падения самолета. В телеграм-каналах сообщают, что оба пилота погибли. Однако, подчеркнем, поисковые мероприятия еще не завершены. 

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