Названы имена пилотов разбившегося под Волгоградом СУ-24

В Волгоградской области продолжаются поиски пилотов, которые находились в разбившемся накануне СУ-24. Как сообщают телеграм-каналы Mash и Baza, на борту находились 46-летний командир Сергей А. и 34-летний штурман Руслан А., передает V102.RU. Официальной информации по поводу судьбы летчиков, отметим, на этот час нет.

Напомним, накануне военный самолет рухнул в 5 километрах от хутора Ложки Калачевского района Волгоградской области. Это был учебный полет, на самолете не было боекомплекта.



Крушение произошло в безлюдной местности, никто на земле не пострадал.

Ранее сообщалось, что в телеграм-каналах появилось видео, предположительно, падения самолета. В телеграм-каналах сообщают, что оба пилота погибли. Однако, подчеркнем, поисковые мероприятия еще не завершены.



