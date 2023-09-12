Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области





В Волгоградской области проверяется информация о крушении фронтового бомбардировщика Су-24. Как сообщает V102.RU, о пропаже военного самолета ВКС РФ с радаров в Волгоградской области сообщают в телеграмм-каналах.

В администрации Калачевского района, где по предварительной информации упал самолет, сообщили, что не в курсе ситуации, но заверили, что разрушений построек и каких-либо объектов нет. В администрации региона также никак не прокомментировали это происшествие.

- Самолёт-разведчик Су-24МР ВКС России пропал с радаров в Волгоградской области, - сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». - По другой информации, это фронтовой бомбардировщик Су-24М. МР - его разведывательная модификация.

По предварительной информации, военный самолет выполнял учебный полет. Данных о судьбе пилотов нет.

В Минобороны РФ ситуацию пока не комментируют.



