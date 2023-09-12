Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области

Происшествия 12.09.2023 21:12
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12.09.2023 21:12
В Волгоградской области проверяется информация о крушении фронтового бомбардировщика Су-24. Как сообщает V102.RU, о пропаже военного самолета ВКС РФ с радаров в Волгоградской области сообщают в телеграмм-каналах.
В администрации Калачевского района, где по предварительной информации упал самолет, сообщили, что не в курсе ситуации, но заверили, что разрушений построек и каких-либо объектов нет. В администрации региона также никак не прокомментировали это происшествие.
- Самолёт-разведчик Су-24МР ВКС России пропал с радаров в Волгоградской области, - сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». - По другой информации, это фронтовой бомбардировщик Су-24М. МР - его разведывательная модификация.
По предварительной информации, военный самолет выполнял учебный полет. Данных о судьбе пилотов нет.
В Минобороны РФ ситуацию пока не комментируют.
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