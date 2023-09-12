Происшествия

Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области

Происшествия 12.09.2023 21:12
0
12.09.2023 21:12


В Волгоградской области проверяется информация о крушении фронтового бомбардировщика Су-24. Как сообщает V102.RU, о пропаже военного самолета ВКС РФ с радаров в Волгоградской области сообщают в телеграмм-каналах.
В администрации Калачевского района, где по предварительной информации упал самолет, сообщили, что не в курсе ситуации, но заверили, что разрушений построек и каких-либо объектов нет. В администрации региона также никак не прокомментировали это происшествие. 
- Самолёт-разведчик Су-24МР ВКС России пропал с радаров в Волгоградской области, - сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». - По другой информации, это фронтовой бомбардировщик Су-24М. МР - его разведывательная модификация. 
По предварительной информации, военный самолет выполнял учебный полет. Данных о судьбе пилотов нет. 
В Минобороны РФ ситуацию пока не комментируют.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
12.09.2023 22:12
Происшествия 12.09.2023 22:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2023 21:38
Происшествия 12.09.2023 21:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2023 19:38
Происшествия 12.09.2023 19:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2023 15:07
Происшествия 12.09.2023 15:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2023 13:54
Происшествия 12.09.2023 13:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2023 12:34
Происшествия 12.09.2023 12:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2023 11:03
Происшествия 12.09.2023 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2023 10:20
Происшествия 12.09.2023 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.09.2023 09:54
Происшествия 12.09.2023 09:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2023 19:22
Происшествия 11.09.2023 19:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2023 16:45
Происшествия 11.09.2023 16:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2023 15:29
Происшествия 11.09.2023 15:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2023 14:13
Происшествия 11.09.2023 14:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2023 13:01
Происшествия 11.09.2023 13:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.09.2023 12:25
Происшествия 11.09.2023 12:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:12
Массовое ДТП со странным водителем попало на видео в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:38
Минобороны РФ подтвердило падение Су-24 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:12
Су-24 потерпел крушение в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:09
Серийного грабителя осудили за нападения на женщин в Волгоградской и Астраханской областяхСмотреть фотографии
19:38
Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:07
«Достали и мертвых»: лишенный статуса регоператора «Ситиматик-Волгоград» потребовал долг за вывоз мусора с покойникаСмотреть фотографии
17:59
В Волгограде на 500 тысяч оштрафовали компанию за директора-взяточникаСмотреть фотографии
17:07
Родственникам 12 волгоградцев передали ордена МужестваСмотреть фотографии
16:52
Шесть неизвестных фактов о внутренней «кухне» мобильного оператораСмотреть фотографии
16:41
В Волгоградской области ремонтируют переданную в федеральную собственность дорогу на СамаруСмотреть фотографии
16:13
«Ждали 4 часа»: жители села Волгоградской области караулят почтальонов в очередяхСмотреть фотографииCмотреть видео
15:54
Три квартиры и часть крыши сгорели в ЖК «Бейкер Стрит» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:21
СК раскрыл тайну человеческих костей с берега реки под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:07
Пожар в ЖК «Бейкер Стрит» локализовали через два часаСмотреть фотографии
14:47
Труппе волгоградского НЭТа представили нового главного режиссераСмотреть фотографии
14:35
Под Волгоградом задержали мужчину, пропившего качели из горсадаСмотреть фотографии
14:13
Путин высказался о новой волне частичной мобилизации в РоссииСмотреть фотографии
13:54
Опубликовано видео тушения пожара в ЖК «Бейкер Стрит»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:09
Полицейские отговаривают волгоградцев голосовать по ссылке за ЛенуСмотреть фотографии
13:09
От жителей Волгограда ждут идей о будущем облике СарпинскогоСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде вспыхнул пожар в доме жилого комплекса «Бейкер Стрит»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Путин назвал регулируемой ситуацию с топливом в РоссииСмотреть фотографии
11:47
Перекресток в центре Волгограда встал из-за потухших светофоровСмотреть фотографии
11:06
Члену УИК в Волгограде незаконно отказали в доступе к списку избирателейСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде грузовик распорол топливный бак, подбив возле АЗС легковушкуСмотреть фотографии
10:20
Машины и лодки оказались в кювете после массового ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:08
«Идем по плану»: в Волгограде преображенную «Победу» сдадут в конце октябряСмотреть фотографии
10:07
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила топ-10 лучших доходных карт – Банки.руСмотреть фотографии
09:54
Глава поселения Алексей Порублев напал на полицейского на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:33
Под Волгоградом уничтожат 26 тысяч пачек «пиратских» сигаретСмотреть фотографии
 