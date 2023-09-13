Опубликован приказ Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу от № 506, который утверждает перечень из 26 заболеваний, при наличии которых с гражданином РФ или иностранцем нельзя заключить контракт в период мобилизации, военного положения и военного времени.

Как уточняет V102.RU со ссылкой на текст документа, изменения призваны повысить эффективность организации комплектования ВС РФ в вышеуказанные периоды гражданами (иностранными гражданами), признанными ограниченно годными к военной службе.

В заключении контракта на службу откажут с такими болезнями, как:

1. ВИЧ

2. Гепатиты В и С

3. Всеми формами активного туберкулеза органов дыхания

4. Активным ограниченным туберкулезом позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов и другой внегрудной локализации

5. Злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, медленно прогрессирующими, с умеренным нарушением функций и (или) редкими обострениями

6. С сахарным диабетом первого типа

7. Психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными употреблением психоактивных веществ

8. Эпилепсией с редкими эпилептическими приступами с частотой менее пяти раз в год

9. Инсультами (последствиями инсультов)

10. Последствиями поражений ЦНС от воздействия внешних факторов с парезом

11. Заболеваниями и последствиями повреждений периферических нервов и сплетений, при которых умеренно расстраивается основная функция конечности

12. Остротой зрения одного глаза 0,09 и ниже или его слепоте при остроте зрения другого глаза 0,4 и выше, а также отсутствии глазного яблока при остроте зрения другого глаза 0,4 и выше или остроте зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения другого глаза от 0,3 до 0,1

13. Заболеваниями сердца, сопровождающимися сердечной недостаточностью III функционального класса

14. Гипертонической болезнью II стадии с артериальной гипертензией 11 степени при наличии церебральных расстройств

15. Врожденными аномалиями органов дыхания, хроническими заболеваниями, последствиями ранений, травм и операций бронхолегочного аппарата и плевры с дыхательной недостаточностью II степени

16. Болезнями и повреждениями гортани, шейного отдела трахеи с дыхательной недостаточностью II степени

17. Бронхиальной астмой средней степени тяжести

18. Среднетяжелыми формами хронических неспецифических язвенных колитов и энтеритов

19. Последствиями ранений, травм и выполненных по их поводу операций

20. Состояниями после резекции доли печени или части поджелудочной железы по поводу ранения или травмы

21. Последствиями травм (глубоких ожогов) кожи и подкожной клетчатки, умеренно ограничивающими движения в суставах или значительно затрудняющими ношение военной формы одежды, обуви или снаряжения

22. Отсутствии конечности до уровня верхней трети плеча или бедра

23. Отсутствии одной кисти на уровне пястных костей или кистевого сустава

24. Отсутствии на одной кисти:

трех пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов или четырех пальцев на уровне дистальных концов основных фаланг; первого и второго пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов;

первого пальца на уровне межфалангового сустава и второго-пятого пальцев на уровне дистальных концов средних фаланг;

первых пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов на обеих кистях

25. Посттравматическими и послеоперационными дефектами костей черепа менее 40 квадратных сантиметров, замещенными пластическим материалом

26. Последствиями огнестрельных переломов длинных костей с умеренным нарушением функции конечности

С подробным описанием заболеваний можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

Путин высказался о новой волне частичной мобилизации в России