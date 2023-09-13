В Центральном районе Волгограда на улице Коммунистической, 1 завершается реконструкция кинотеатра «Победа», где в скором времени появятся кукольный театр и детские кинозалы. В ходе масштабного обновления строители скрупулезно подходили к воссозданию каждого элемента, имеющего почти 130-летнюю историю. На сегодня готовность объекта подрядчик оценивает в 85%.

Журналисты V102.RU первыми побывали внутри готовящегося к сдаче Дома детства, который органично впишется в обновляемое пространство Комсомольского сада. Корреспонденты выяснили, с какими трудностями столкнулся подрядчик, куда исчезла надпись на входе в здание бывшего кинотеатра, и почему рабочим нельзя было притрагиваться к лестницам. А главное – наши читатели за месяц до открытия могут увидеть, как преобразилось изнутри здание.





Если на входе в реконструируемое здание, в глаза бросаются пока еще не окрашенные колонны, то внутри рабочим остаются буквально последние штрихи. В главном вестибюле на воссозданных колоннах выделяется легендарное «Победа». Строители выкладывают недостающую местами плитку.





По сторонам просторного холла расположены гардеробные. Далее открывается вход в музей, в котором расскажут историю кукольного театра, творческая группа которого в скором времени обретет здесь заслуженный новый дом.





Еще пара шагов – и попадаешь в зрительный зал на 228 мест, в котором оборудованы две сцены, которые могут менять свое положение в пространстве, позволяя зрителям напрямую участвовать в представлении. Расположенный на «заднике» led-экран будет одновременно со сценическим номером транслировать видео.





Цвет стен и восстановленные крышки вентиляции также являются наследием прошлого. Подрядчик отмечает, что зрительный зал позволяет вспомнить, каким был кинотеатр «Победа».





На первом этаже рядом с основным залом располагается арт-пространство площадью 300 квадратных метров с малой сценой. Сидячих мест здесь не предусмотрено. Вероятно, в этом помещении будут проводить мастер-классы и занятия по танцам. Из арт-пространства легко попасть на террасу, которая выходит в Комсомольский сад.

— Мы восстановили наружную террасу по первому проекту еще 1895 года. Сзади она обложена гранитом, со своим освещением, с балюстрадой старинных времен. Площадь составляет около 400 квадратных метров. Здесь будут проходить основные представления, — рассказывает руководитель проекта АО «Приволжтрансстрой» Валерий Май. — Основная трудность, с которой мы в целом столкнулись при реконструкции, заключалась в том, что нам пришлось фактически из полуразрушенного здания сделать «конфетку». Пришлось менять почти все, не забывая при этом о культурной ценности здания бывшего кинотеатра. Работы предстояло намного больше, чем кто-то когда-то планировал. Потому что за 130 лет, которые прошли с момента постройки здания, очень многие люди, скажем так, прикладывали определенные усилия, которые не были учтены в первоначальном проекте.





По словам специалиста, парадная лестница из старинного мрамора, которая ведет на второй этаж, была отреставрирована с величайшей осторожностью.

— Нам буквально нельзя было притрагиваться к пролетам. Реконструировали, не нарушая той раскладки плит, которая существовала ранее. Всего мы реконструировали четыре подобные лестницы, — поделился представитель подрядной организации.





На втором этаже также размещено арт-пространство площадью примерно в 240 квадратных метров. Здесь в дальнейшем оборудуют разборную сцену в форме квадрата и сиденья для зрителей. Конструкцию можно видоизменять, исходя из количества участников репетиций и поставленных творческих задач. Отсюда можно выйти на балконы, на которых в скором времени появится обновленное ограждение.

За арт-пространством разместят гримерные и вспомогательные комнаты для творческих коллективов. Здесь же на этаже будет располагаться место для проведения конференций. Через просторный зал для репетиций можно напрямую попасть в служебное помещение, которое раньше служило будкой оператора. Не исключено, что в будущем на небольшой балкончик, примыкающий к строению, начнут пускать зрителей. Кстати, на первом и втором этажах восстановлены два камина, которые существовали там изначально. Правда дровами топить уже не придется. Что касается окон и дверей, то они изготовлены из дуба, как и было задумано ранее.

Валерий Май отметил, что Дом детства оборудован лифтом и санузлами для маломобильных групп населения.

— Это очень важный показатель для современных объектов. Те, кто имеет ограничения по здоровью, смогут наравне со всеми попасть в любую точку восстановленного здания кинотеатра.

Рассказал Валерий Май и о судьбе легендарной надписи «Кинотеатр «Победа», располагавшейся над входом в здание, которое после реконструкции станет Домом детства.

— Этой надписи не будет, потому что здание исторически построили в 1895 году как училище Кулибина. Тогда кинотеатра не было. Название появилось при послевоенной реконструкции в 1948 году. Естественно мы прослеживаем всю историю, подразумевая, что историческое наследие это все же само здание, а не надписи на нем.





Снаружи Дом детства, согласно проекту, будут окружать туи, елки и можжевельник. На открытых участках грунта появится газон. Рядом с восстановленным зданием уже уложена тротуарная плитка, смонтированы пандусы для маломобильных групп населения.

— Закончены общестроительные работы, завершается отделка, смонтированы инженерные системы, производится пусконаладка. Осталось закончить установку технологического оборудования и реставрационные работы, которые придадут красоту и неповторимость Дому детства. В конце октября мы планируем получить акты ввода и открыть объект, — резюмирует Валерий Май.

Напомним, что глобальная реновация здания бывшего кинотеатра «Победа» стартовала в декабре 2020 года. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров регулярно посещал объект с контрольными выездами и в начале этого года пригрозил строителям личной ответственностью за соблюдение сроков сдачи.

Справка. В центральной части Волгограда будет создан детский кластер. В него также войдут волгоградский цирк — объект уже закрыт на реконструкцию, ГДЮЦ, детские музыкальная и художественная школы. Кроме кукольного театра, в бывшей «Победе» разместятся и детские студии.













Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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