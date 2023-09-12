Общество

«Идем по плану»: в Волгограде преображенную «Победу» сдадут в конце октября

Общество 12.09.2023 10:08
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12.09.2023 10:08


В Волгограде завершаются работы по реконструкции бывшего кинотеатра «Победа» на улице Краснознаменской, в котором, напомним, после сдачи в эксплуатацию разместится Дом детства. По информации областного комитета строительства, работы выполнены на объекте уже на 85%. 

– По большому счету, все уже практически готово – идем по плану, – рассказал ИА «Высота 102» заместитель генерального директора АО «Привожтрансстрой» Сергей Одинев. – Осталось доделать некоторые работы на фасаде и по благоустройству. 

По словам Сергея Валерьевича, внутри здания бывшего кинотеатра все основные работы уже завершены. 

– Здесь в настоящее время достилаем паркет и укладываем ковролин. Осталось смонтировать сценическое оборудование, – уточняет представитель подрядной организации. 

В Доме детства проектом предусмотрено два зрительных зала на 240 и 84 места, а также многофункциональный зал на 100 мест. Также предусмотрены пространства для творческого развития детей: театральные студии, мастерские техники речи, изготовления кукол и т.д.  

Напомним, что для реконструкции «Победы» рабочим АО «Приволжтрансстрой» пришлось практически полностью разобрать здание (см. архивное фото ИА «Высота 102»). При проведении работ подрядная компания столкнулась с немалым количеством сюрпризов. Одновременно с рабочим процессом приходилось вносить коррективы в представленный заказчиком проект. 

Так, к примеру, были выявлены скрытые дефекты – пришлось менять 18 перекрытий, подверженных коррозии – изначально деформированные конструкции были скрыты под слоем бетона. Кроме этого, в стенах обнаружены трещины, а каналы для прокладки инженерных коммуникаций пришли в полную негодность, в связи с чем подрядчику пришлось выкладывать их заново. 

Согласно ранее утвержденному графику работ, сдача объекта в эксплуатацию намечена на конец октября 2023 года. 

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