В Центральном районе Волгограда продолжается реконструкция кинотеатра «Победа», где в будущем появятся кукольный театр и детские кинозалы. Как сообщает V102.RU, готовность объекта подрядчик оценивает в 70%, однако это не помешало губернатору Андрею Бочарову сделать последнее предупреждение строителям.





Как уточнил гендиректор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков, на стройплощадке выполнены самые тяжелые работы, включающие в себя демонтаж несущих конструкций, кровли и инженерных систем.

— Сейчас произведено усиление конструкций, смонтированы новые перекрытия, кровля, возведены стены, все оштукатурено, ведутся чистовые отделочные работы. Смонтировано около 70% инженерных систем. После отделки будут завершены реставрационные работы. При проектировании поднимались чертежи Левитана, при демонтаже была отснята на фото вся лепнина, с нее сняты шаблоны. Процентов 80% элементов отлито. Объект планируем закончить в ноябре этого года. Идем в графике, — заверил Гаврюченков.





Напомним, что в начале года губернатор пригрозил строителям личной ответственностью за соблюдение сроков сдачи объекта. Сегодня глава региона лично оценил ход работ на всех строительных локациях и сделал, по всей видимости, последнее предупреждение.

— К концу года общестроительные работы должны быть завершены. Сложно мне сейчас сказать о введении здания в эксплуатацию, но, если у нас общестроительные работы, пусконаладочные и контрольные мероприятия будут проведены до конца года, то откроем по готовности. Но, я вас всех предупреждаю, что никакой не должно быть гонки и спешки. Нужно сделать таким образом кукольный театр, чтобы он работал сто лет следующие. Объекты проверяйте качественно, — отметил на стройплощадке Андрей Бочаров. — В сентябре-октябре мы встретимся здесь на объекте, чтобы еще раз посмотреть и определиться со сроками ввода в эксплуатацию. Попрошу вас пригласить представителей творческого коллектива кукольного театра. Предложения, которые они сформулировали, были учтены в проекте. По завершению общестроительных работ важно, чтобы они включились в запуск жизни «Дома детства».





Изменения видны невооруженным глазом. С января месяца рабочие, которые, к слову, работают на объекте ежедневно без выходных, в зрительном зале установили на потолке лепнину, оштукатурили стены.

— Сейчас ждем поступления акустических панелей. В июне они придут. Приступим к монтажу и покраске. Затем будем устанавливать кресла и оборудование для сцены, — добавил гендиректор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков. — Работы ведем вахтовым методом по 10 часов в стуки. На объекте каждый день около 100 рабочих.





Несмотря на то, что в ходе реконструкции здания кинотеатра были обнаружены скрытые дефекты, и первоначальный проект пришлось скорректировать, Александр Гаврюченков заверил, что «итоговая стоимость проекта осталась на том же уровне», а «финансирование из федерального и областного бюджетов идет стабильно».

Представитель подрядчика посетовал на то, что из-за введенных санкций возникают перебои с поставками некоторых материалов, однако это никак не сказывается на сроках сдачи и итоговой смете.





Справка. По итогам реализации проекта в центральной части Волгограда будет создан детский кластер. В него также войдут волгоградский цирк — объект уже закрыт на реконструкцию, ГДЮЦ, детские музыкальная и художественная школы. Кроме кукольного театра, в бывшей «Победе» разместятся и детские студии.

























Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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