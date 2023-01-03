Бочаров пригрозил строителям в кинотеатре «Победа»









Ход реконструкции кинотеатра «Победа», где в будущем разместятся кукольный театр и детские кинозалы, 3 января проинспектировал губернатор Андрей Бочаров. Как сообщает ИА "Высота 102" во время общения со строителями, глава региона пригрозил им личной ответтственностью за соблюдение сроков сдачи объекта.





Напомним, работы по созданию современного Дома детства должны завершиться к 1 мая 2024 года. Несмотря на то, что в ходе проведения работ были обнаружены скрытые дефекты и первоначальный проект пришлось скорректировать, на сегодняшний день готовность объекта составляет 25%.













Строители уже справились с бетонированием перекрытий, с установкой монолитных балок колоннады центрального входа, с усилением проемов главного вестибюля. Сейчас здесь идет устройство откосов, налаживается система отопления, проводятся работы по стяжке полов. Объект готовят к присоединению к сетям водоснабжения и канализации. А в течение ближайших недель в здание начнет поступать тепло. Это даст возможность приступить к внутренней отделке.















Глава региона подчеркнул, что финансирование объекта идет в полном объеме. К концу 2023 года планируется завершить все общестроительные работы.





- Поэтому не вижу проблем, которые помешали бы это сделать. Персонально предупреждаю: ни одного дня не дам дополнительного. Объект должен быть сдан в срок, - предупредил Андрей Бочаров.













Справка. По итогам реализации проекта в центральной части Волгограда будет создан детский кластер. В него также войдут волгоградский цирк — объект уже закрыт на реконструкцию, ГДЮЦ, детские музыкальная и художественная школы. Кроме кукольного театра, в бывшей «Победе» разместятся и детские студии.