В Волгограде начальника участка компании, проводившей капремонт в жилом доме, осудили после ЧП, случившегося по вине строителей.

Как сообщили V102.RU в Тракторозаводском районном суде Волгограда, фирма «РСФ Мир» из Грозного и фонд капремонта заключили договор по ремонту одного из домов на ул. 95-ой Гвардейской дивизии Тракторозаводского района. С апреля 2022 года и по конец июля рабочие во время ремонта кровли допустили затопление перекрытий здания, не обеспечив защиту чердачного помещения от осадков. В результате из-за намокших конструкций 24 июля 2022 года произошло обрушение потолка в кухне одной из квартир дома. В это время там находились 51-летняя женщина с шестилетней внучкой. Только чудом они не пострадали.



В отношении начальника участка Петросяна было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Подсудимый свою вину признал, а также возместил моральный ущерб собственникам квартиры, и дело в отношении него было рассмотрено в особом порядке. По решению суда он приговорен к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

