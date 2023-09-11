



Футболистки волгоградского «Ротора» накануне, 10 сентября, уступили в Брянске местному «Спартаку» со счётом 1:2 на старте финального этапа зоны «Центр» Первой лиги. В этой игре был удален главный тренер сине-голубых Владислав Карпович, сообщает V102.RU. Футболистки волгоградского «Ротора» накануне, 10 сентября, уступили в Брянске местному «Спартаку» со счётом 1:2 на старте финального этапа зоны «Центр» Первой лиги. В этой игре был удален главный тренер сине-голубых Владислав Карпович, сообщает V102.RU.

Вместе с «Ротором» и «Спартаком» в одну группу попали тульский «Арсенал» и «Академия футбола». Команды из Тамбова и Брянска заранее получили бонусные три очка за успешное выступление на предварительном этапе и начали финальную стадию турнира с более выгодных позиций. Вместе с «Ротором» и «Спартаком» в одну группу попали тульский «Арсенал» и «Академия футбола». Команды из Тамбова и Брянска заранее получили бонусные три очка за успешное выступление на предварительном этапе и начали финальную стадию турнира с более выгодных позиций.

Отметим, что футболисты мужского «Ротора» записали видеобращение к своим одноклубницам и пожелали им удачи в предстоящих играх. Отметим, что футболисты мужского «Ротора» записали видеобращение к своим одноклубницам и пожелали им удачи в предстоящих играх.

Во вчерашнем матче волгоградки уступали «Спартаку» после первого тайма со счётом 0:2. Во второй половине в составе гостей отличилась Милана Мамбетова. Сине-голубые имели шансы уйти от поражения в концовке поединка и усилили давление на оборону хозяек. Во вчерашнем матче волгоградки уступали «Спартаку» после первого тайма со счётом 0:2. Во второй половине в составе гостей отличилась Милана Мамбетова. Сине-голубые имели шансы уйти от поражения в концовке поединка и усилили давление на оборону хозяек.

Когда футболистки «Ротора» ворвались в чужую штрафную, боковой судья зафиксировал весьма спорный офсайд. Владислав Карпович стал достаточно активно выражать несогласие с этим решением. Главный арбитр принял решение показать наставнику волгоградского клуба красную карточку за чрезмерные эмоции и удалил с поля. Отметим, что судейская бригада была как раз из Брянска. К сожалению, волгоградки больше не смогли забить и «Спартак» выиграл со счётом 2:1. Когда футболистки «Ротора» ворвались в чужую штрафную, боковой судья зафиксировал весьма спорный офсайд. Владислав Карпович стал достаточно активно выражать несогласие с этим решением. Главный арбитр принял решение показать наставнику волгоградского клуба красную карточку за чрезмерные эмоции и удалил с поля. Отметим, что судейская бригада была как раз из Брянска. К сожалению, волгоградки больше не смогли забить и «Спартак» выиграл со счётом 2:1.