Спорт

Тренера волгоградского женского «Ротора» дисквалифицировали в Брянске

Спорт 11.09.2023 15:17
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11.09.2023 15:17


Футболистки волгоградского «Ротора» накануне, 10 сентября, уступили в Брянске местному «Спартаку» со счётом 1:2 на старте финального этапа зоны «Центр» Первой лиги. В этой игре был удален главный тренер сине-голубых Владислав Карпович, сообщает V102.RU.
Вместе с «Ротором» и «Спартаком» в одну группу попали тульский «Арсенал» и «Академия футбола». Команды из Тамбова и Брянска заранее получили бонусные три очка за успешное выступление на предварительном этапе и начали финальную стадию турнира с более выгодных позиций.
Отметим, что футболисты мужского «Ротора» записали видеобращение к своим одноклубницам и пожелали им удачи в предстоящих играх.
Во вчерашнем матче волгоградки уступали «Спартаку» после первого тайма со счётом 0:2. Во второй половине в составе гостей отличилась Милана Мамбетова. Сине-голубые имели шансы уйти от поражения в концовке поединка и усилили давление на оборону хозяек.
Когда футболистки «Ротора» ворвались в чужую штрафную, боковой судья зафиксировал весьма спорный офсайд. Владислав Карпович стал достаточно активно выражать несогласие с этим решением. Главный арбитр принял решение показать наставнику волгоградского клуба красную карточку за чрезмерные эмоции и удалил с поля. Отметим, что судейская бригада была как раз из Брянска. К сожалению, волгоградки больше не смогли забить и «Спартак» выиграл со счётом 2:1.
Теперь Владислав Карпович из-за дисквалификации пропустит следующий тур, в котором «Ротор» на выезде 13 сентября сыграет с тульским «Арсеналом». А затем волгоградская команда дважды подряд будет принимать своих соперниц у себя дома.  23 и 30 сентября в гости к сине-голубым на ответные встречи приедут «Спартак» и «Арсенал».

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