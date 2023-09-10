Обнародована явка избирателей в Волгоградской области к 18.00

Политика 10.09.2023 19:38
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10.09.2023 19:38
Избирком Волгоградской области озвучил явку по состоянию на 18.00 в некоторых районах и трех городах региона, передает V102.RU.
С результатом в 39,28% лидирует по явке Камышин, где выбирают депутатов городской думы. На втором месте среди городов находится областной центр с явкой 25,28% на выборах депутатов гордумы. В Волжском, где также выбирают городских депутатов, за два часа до закрытия участков проголосовало 22,71% избирателей.
Напомним, голосование было трехдневное. В Волгоградской области на территории 23 районов проходят еще выборы в 149 органов местного самоуправления.
- Наибольшую активность проявляют избиратели на выборах главы Тишанского сельского поселения Нехаевского района (77,93%), депутатов Совета депутатов Малоивановского сельского поселения Дубовского района (75,69%) и депутатов Совета Моисеевского сельского поселения Котовского района (71,62%), - сообщили также в избиркоме Волгоградской области.
Избирательные участки закроются для подсчета голосов в 20.00.
Фото: ИКВО / ВК
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