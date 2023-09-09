Не прошло и суток с момента поручения главы СКР Александра Бастрыкина проверить травящую фроловчан свалку в Волгоградской области после публикации V102.RU, как местные чиновники закрыли въезд к полигону в районе Верхнего поселка Газоразведки. Об этом в своем Telegram-канале они робко сообщили одним предложением.

— Уважаемые жители! В связи с недопущением несанкционированных поджогов растительного мусора на спецплощадке в районе Газоразведки въезд на нее временно закрыт, — пояснили представители администрации Фролово.

Удивительно, но приступ вежливости и работоспособности появился у местных властей лишь после того, как на ситуацию обратило внимание силовое ведомство. Как утверждают местные жители, власть уже полтора года ничего не может сделать со свалкой.

Напомним, что в редакцию «Высоты 102» в очередной раз обратились жители города Фролово, поселков Шуруповский, ЗКО и Газоразведки Волгоградской области. Со слов фроловчан, тлеющая и периодически вспыхивающая свалка в 200 метрах от жилых домов, которую администрация Фролово определила как место складирования и контролируемого сжигания растительного мусора, продолжает угрожать жизни и здоровью людей.

Однако вместо веток и деревьев сюда свозят шины, старую мебель, пластик, строительные и химические отходы — все это «добро» регулярно горит, а едкий дым заставляет людей буквально баррикадироваться в квартирах и домах, чтобы спастись.

Фото: администрация Фролово

Видео: Светлана Кислицына

Читайте также:

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить травящую фроловчан свалку