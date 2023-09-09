Экология

Чиновники Фролово испугались Бастрыкина и тихой сапой закрыли дымящую свалку

Экология 09.09.2023 17:02
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09.09.2023 17:02


Не прошло и суток с момента поручения главы СКР Александра Бастрыкина проверить травящую фроловчан свалку в Волгоградской области после публикации V102.RU, как местные чиновники закрыли въезд к полигону в районе Верхнего поселка Газоразведки. Об этом в своем Telegram-канале они робко сообщили одним предложением. 

— Уважаемые жители! В связи с недопущением несанкционированных поджогов растительного мусора на спецплощадке в районе Газоразведки въезд на нее временно закрыт, — пояснили представители администрации Фролово. 

Удивительно, но приступ вежливости и работоспособности появился у местных властей лишь после того, как на ситуацию обратило внимание силовое ведомство. Как утверждают местные жители, власть уже полтора года ничего не может сделать со свалкой. 

Напомним, что в редакцию «Высоты 102» в очередной раз обратились жители города Фролово, поселков Шуруповский, ЗКО и Газоразведки Волгоградской области. Со слов фроловчан, тлеющая и периодически вспыхивающая свалка в 200 метрах от жилых домов, которую администрация Фролово определила как место складирования и контролируемого сжигания растительного мусора, продолжает угрожать жизни и здоровью людей.  

Однако вместо веток и деревьев сюда свозят шины, старую мебель, пластик, строительные и химические отходы — все это «добро» регулярно горит, а едкий дым заставляет людей буквально баррикадироваться в квартирах и домах, чтобы спастись.  

Фото: администрация Фролово

Видео: Светлана Кислицына

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