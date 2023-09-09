Глава СКР Бастрыкин поручил проверить травящую фроловчан свалку

После публикации V102.RU о проблемах жителей Волгоградской области страдающих от едкого дыма свалки, расположенной в черте города Фролово, на ситуацию обратили внимание силовики. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК РФ по Волгоградской области Василию Семенову организовать по данному факту проверку и представить доклад, — сообщили в пресс-службе СК России.

Напомним, что в редакцию информагентства в очередной раз обратились жители города Фролово, поселков Шуруповский, ЗКО и Газоразведки Волгоградской области. Со слов фроловчан, тлеющая и периодически вспыхивающая свалка в 200 метрах от жилых домов, которую администрация Фролово определила как место складирования и контролируемого сжигания растительного мусора, продолжает угрожать жизни и здоровью людей.

Ранее сообщалось, что вместо веток и деревьев сюда свозят шины, старую мебель, пластик, строительные и химические отходы — все это «добро» регулярно горит, а едкий дым заставляет людей буквально баррикадироваться в квартирах и домах, чтобы спастись.

Фото: СКР

Видео: Светлана Кислицына

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