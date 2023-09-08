Здравоохранение

Под Волгоградом фельдшер откачал в скорой 75-летнюю пенсионерку

Здравоохранение 08.09.2023 20:57
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08.09.2023 20:57


В Волжском фельдшер скорой помощи вернул к жизни пожилую пациентку. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, вызов к 75-летней женщине поступил вечером. Пенсионерка упала и жаловалась на боль в месте ушиба, но ее состояние на тот момент не вызывало опасений. Женщину решили госпитализировать, однако в пути она потеряла сознание. Кардиомонитор показал проблемы с сердцем.
Фельдшер Андрей Лаврентьев сам  приступил к оказанию экстренной помощи. Реанимационные действия с использованием дефибриллятора позволили восстановить сердечный ритм, самостоятельное дыхание и доставить пациентку в приемное отделение стационара. На данный момент угрозы жизни пациентки нет, она продолжает лечение в больнице.


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