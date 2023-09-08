Экология

Задыхающиеся от горящей свалки фроловчане пожаловались Бастрыкину

Экология 08.09.2023 14:25
0
08.09.2023 14:25


В редакцию V102.RU в очередной раз обратились жители города Фролово, поселков Шуруповский, ЗКО и Газоразведки Волгоградской области. Со слов фроловчан, тлеющая и периодически вспыхивающая свалка в 200 метрах от жилых домов, которую администрация Фролово определила как место складирования и контролируемого сжигания растительного мусора, продолжает угрожать жизни и здоровью людей. Ранее сообщалось, что вместо веток и деревьев сюда свозят шины, старую мебель, пластик, строительные и химические отходы — все это «добро» регулярно горит, а едкий дым заставляет людей буквально баррикадироваться в квартирах и домах, чтобы спастись. 



— Мы снова к вам обращаемся, потому что власти Фролово от нас отмахиваются, как от назойливых насекомых. В прошлый раз (имеется в виду публикация «Высоты 102» от 30 июля 2023 года, — Прим. ред.) свалку на какое-то время прекратили жечь. Даже пригоняли технику, чтобы немного расчистить и разровнять отходы. Но все это продлилось недолго. Снова история повторяется. Накануне мы сняли очередное возгорание. Был очень сильный ветер, черный дым опять несло на жилые дома, искры летели, а кругом сухая трава. Видимо, необходимы человеческие жертвы, тогда власти очнутся и начнут действовать, — считает жительница микрорайона Верхний поселок Газоразведки Светлана Кислицына, чей трехлетний сын, у которого диагностирован иммунодефицит, в буквальном смысле задыхается от едкого смрада свалки. 

— Мы собрали подписи 156 жителей, которые не испугались и выступили против этого беспредела,   продолжает Светлана.  Когда принесли коллективную жалобу в администрацию Фролово, то у нас ее не очень-то хотели брать. Поставили нам печать 2022 года. На наше возмущение, что это филькина грамота, нам швырнули этот документ обратно со словами: «Не нравится — не берите! Другого штампа у нас нет!». Но мы не ушли и стали добиваться своего. В итоге нам какой-то специалист администрации исправил год ручкой — с 2022-го на 2023-й. Пообещали съездить, посмотреть, что там происходит и все на этом. 



По словам Светланы, сразу после пятого сентября, свалка стала гореть пуще прежнего. 

— Дым черный как будто резину жгут и вонь стоит ужасная. Мой ребенок даже во двор погулять не может выйти. Да и людям нужно хотя бы на час открывать окна и проветривать, но в таких условиях это сделать невозможно. Мусор там поджигают намеренно. Один и тот же мужчина приходит, что-то с собой в ведре приносит, может поливает чем-то, после чего все начинает гореть. Если звоним в пожарную часть, нам отвечают, мол, тушить они не поедут, а информацию о возгорании передадут в администрацию Фролово, так как именно город отвечает за этот полигон, — говорит жительница Верхнего поселка Газоразведки. 



Активная фроловчанка рассказала, что пожаловалась на ситуацию в приемную СКР. 

— Отправила электронное обращение на имя Александра Бастрыкина. Мне пояснили, чтобы дать ход делу, необходим ответ от администрации Фролово. В течение месяца по закону нам должны ответить, — рассуждает Светлана Кислицына. 

Журналисты «Высоты 102» в очередной раз попытались связаться с главой Фролово Василием Данковым. В приемной, как только услышали, корреспондент какого информагентства желает получить комментарий главы, тут же скороговоркой сообщили, что Данкова нет на рабочем месте. Заместителя мэра Фролово Владимира Кибенко также не оказалось на месте. В администрацию направлен письменный запрос ИА «Высота 102». 

Редакция информагентства готова опубликовать позицию администрации Фролово по сложившейся ситуации и просит Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру обратить внимание на нарушение прав местных жителей.    

Фото и видео: Светлана Кислицына 

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии — вклад в будущее региона»

Читайте также: 

«Живем, как в кочегарке»: фроловчанка пытается спасти сына с иммунодефицитом от опасной свалки

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
06.09.2023 17:06
Экология 06.09.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Экология
06.09.2023 08:15
Экология 06.09.2023 08:15
Комментарии

0
Далее
Экология
04.09.2023 22:09
Экология 04.09.2023 22:09
Комментарии

0
Далее
Экология
03.09.2023 19:14
Экология 03.09.2023 19:14
Комментарии

0
Далее
Экология
01.09.2023 09:16
Экология 01.09.2023 09:16
Комментарии

0
Далее
Экология
31.08.2023 14:04
Экология 31.08.2023 14:04
Комментарии

0
Далее
Экология
30.08.2023 17:22
Экология 30.08.2023 17:22
Комментарии

0
Далее
Экология
29.08.2023 17:42
Экология 29.08.2023 17:42
Комментарии

0
Далее
Экология
27.08.2023 08:13
Экология 27.08.2023 08:13
Комментарии

0
Далее
Экология
26.08.2023 08:31
Экология 26.08.2023 08:31
Комментарии

0
Далее
Экология
21.08.2023 08:12
Экология 21.08.2023 08:12
Комментарии

0
Далее
Экология
19.08.2023 19:22
Экология 19.08.2023 19:22
Комментарии

0
Далее
Экология
17.08.2023 11:31
Экология 17.08.2023 11:31
Комментарии

0
Далее
Экология
16.08.2023 09:36
Экология 16.08.2023 09:36
Комментарии 0

0
Далее
Экология
15.08.2023 08:40
Экология 15.08.2023 08:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:47
В Волгограде вынесли приговор москвичу за расправу над сожительницей в съемной квартиреСмотреть фотографии
15:36
«Нас спросили?»: часть ул. Советской в Волгограде без ведома мэрии готовят под застройкуСмотреть фотографии
15:24
В жилом районе «Восточный» Котельниково построили новую спортивную площадкуСмотреть фотографии
15:23
В Волгограде за 10 лет вдохнут вторую жизнь в советские детсадыСмотреть фотографии
15:03
Под Волгоградом трактор попал под поездСмотреть фотографииCмотреть видео
15:01
В Волжском бесследно исчезла 80-летняя пенсионеркаСмотреть фотографии
14:51
Новые квартиры до конца года пообещали жильцам горевшего в Волгограде общежитияСмотреть фотографии
14:25
Задыхающиеся от горящей свалки фроловчане пожаловались БастрыкинуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:24
МегаФон поможет организовать навигацию танкеров-газовозов в АрктикеСмотреть фотографии
13:50
Расписание концерта с Долиной, «Землянами» и RASA опубликовала мэрия ВолгоградаСмотреть фотографии
13:34
На выходные в Волгограде будет холоднее, чем в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
13:18
Режим повышенной готовности объявляют в Котовском районеСмотреть фотографии
13:14
Волгоградцам из горевшего общежития предложили временное жильеСмотреть фотографии
13:05
Жителя Волгоградской области осудили за тягу к пороху и запаламСмотреть фотографии
12:52
Волгоградский НПЗ – лучшая организация годаСмотреть фотографии
12:51
А так ничего страшного: волгоградский РПН забраковал 7,9% проб воды в городе коммунальных бедСмотреть фотографии
12:10
Волгоградцы передали украинским вымогателям больше 51 млн рублей за пять днейСмотреть фотографии
12:04
Два ж/д переезда закроют на пять дней в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:48
В Волгоградской области открылось 647 избирательных участковСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде прекратили дело обвиненного в подкупе свидетелей адвокатаСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде 9-летний мальчик на спор прыгнул с высоты третьего этажа: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:32
Подразделения РЭБ и ПВО перехватили под Волгоградом учебные беспилотникиСмотреть фотографии
08:58
В Волгоградской области 8 сентября похолодало до +2 градусовСмотреть фотографии
08:52
Эвакуировали 20 человек. В Волгограде загорелось общежитие, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
08:48
Услугу для бизнеса «SMS-таргет» выбирает все больше волгоградских предпринимателейСмотреть фотографии
08:43
Остров Сарпинский сегодня и завтра: видеорепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
07:57
«Вот это сюрприз!»: «Ротор» организовал бесплатную электричку в Волжский после матча 9 сентябряСмотреть фотографии
22:00
«Есть даже фото»: в Волгограде 79-летний велогонщик вышел на след грабителяСмотреть фотографии
21:25
Черного копателя в Волгограде осудили за хранение оружия немецкого снайпераСмотреть фотографии
20:43
Как на Чемпионате мира. В Волгограде на трое суток введут особый режим работы транспортаСмотреть фотографии
 