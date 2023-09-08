Задыхающиеся от горящей свалки фроловчане пожаловались Бастрыкину

В редакцию V102.RU в очередной раз обратились жители города Фролово, поселков Шуруповский, ЗКО и Газоразведки Волгоградской области. Со слов фроловчан, тлеющая и периодически вспыхивающая свалка в 200 метрах от жилых домов, которую администрация Фролово определила как место складирования и контролируемого сжигания растительного мусора, продолжает угрожать жизни и здоровью людей. Ранее сообщалось, что вместо веток и деревьев сюда свозят шины, старую мебель, пластик, строительные и химические отходы — все это «добро» регулярно горит, а едкий дым заставляет людей буквально баррикадироваться в квартирах и домах, чтобы спастись.





— Мы снова к вам обращаемся, потому что власти Фролово от нас отмахиваются, как от назойливых насекомых. В прошлый раз (имеется в виду публикация «Высоты 102» от 30 июля 2023 года, — Прим. ред.) свалку на какое-то время прекратили жечь. Даже пригоняли технику, чтобы немного расчистить и разровнять отходы. Но все это продлилось недолго. Снова история повторяется. Накануне мы сняли очередное возгорание. Был очень сильный ветер, черный дым опять несло на жилые дома, искры летели, а кругом сухая трава. Видимо, необходимы человеческие жертвы, тогда власти очнутся и начнут действовать, — считает жительница микрорайона Верхний поселок Газоразведки Светлана Кислицына, чей трехлетний сын, у которого диагностирован иммунодефицит, в буквальном смысле задыхается от едкого смрада свалки.

— Мы собрали подписи 156 жителей, которые не испугались и выступили против этого беспредела, — продолжает Светлана. — Когда принесли коллективную жалобу в администрацию Фролово, то у нас ее не очень-то хотели брать. Поставили нам печать 2022 года. На наше возмущение, что это филькина грамота, нам швырнули этот документ обратно со словами: «Не нравится — не берите! Другого штампа у нас нет!». Но мы не ушли и стали добиваться своего. В итоге нам какой-то специалист администрации исправил год ручкой — с 2022-го на 2023-й. Пообещали съездить, посмотреть, что там происходит и все на этом.









По словам Светланы, сразу после пятого сентября, свалка стала гореть пуще прежнего.

— Дым черный как будто резину жгут и вонь стоит ужасная. Мой ребенок даже во двор погулять не может выйти. Да и людям нужно хотя бы на час открывать окна и проветривать, но в таких условиях это сделать невозможно. Мусор там поджигают намеренно. Один и тот же мужчина приходит, что-то с собой в ведре приносит, может поливает чем-то, после чего все начинает гореть. Если звоним в пожарную часть, нам отвечают, мол, тушить они не поедут, а информацию о возгорании передадут в администрацию Фролово, так как именно город отвечает за этот полигон, — говорит жительница Верхнего поселка Газоразведки.









Активная фроловчанка рассказала, что пожаловалась на ситуацию в приемную СКР.

— Отправила электронное обращение на имя Александра Бастрыкина. Мне пояснили, чтобы дать ход делу, необходим ответ от администрации Фролово. В течение месяца по закону нам должны ответить, — рассуждает Светлана Кислицына.

Журналисты «Высоты 102» в очередной раз попытались связаться с главой Фролово Василием Данковым. В приемной, как только услышали, корреспондент какого информагентства желает получить комментарий главы, тут же скороговоркой сообщили, что Данкова нет на рабочем месте. Заместителя мэра Фролово Владимира Кибенко также не оказалось на месте. В администрацию направлен письменный запрос ИА «Высота 102».

Редакция информагентства готова опубликовать позицию администрации Фролово по сложившейся ситуации и просит Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру обратить внимание на нарушение прав местных жителей.

Фото и видео: Светлана Кислицына

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии — вклад в будущее региона»

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