«Живем, как в кочегарке»: фроловчанка пытается спасти сына с иммунодефицитом от опасной свалки

Жительница микрорайона Верхний поселок Газоразведки Фролово Волгоградской области Светлана Кислицына бьет тревогу из-за тлеющей и периодически вспыхивающей свалки, расположенной в 200-х метрах от ее дома. Со слов фроловчанки, администрация города определила это как место складирования и контролируемого сжигания растительного мусора. Однако, как уточнила V102.RU местная жительница, сюда стали свозить все подряд, при этом едкий дым от отходов негативно действует на жителей близлежащих населенных пунктов, а ее трехлетний сын, у которого диагностирован иммунодефицит, в буквальном смысле задыхается.





— Это значит, что иммунная система на нижней границе. У ребенка нет должной защиты от внешних инфекций и воздействий. Любые болезни протекают тяжело. Все может закончиться инвалидностью, если вовремя не лечить. У нас есть документ официальный, мы ничего не выдумываем. Сейчас сижу с малышом, активно занимаемся лечением. Из-за иммунодефицита возможны и аллергические проявления. У нас врачи нашли аллергический бронхит с риском развития бронхиальной астмы, — рассказывает Светлана. — От нашего дома до свалки около 200 метров. Она расположена по дороге на Шуруповское поселение. Администрация Фролово в свое время утвердила этот участок специально для вывоза и контролируемого отжига растительных отходов. Но сюда стали возить все подряд: шины, старую мебель, пластик, строительные отходы, какую-то химию. День и ночь она тлеет. Три дня назад сильно горела. Потом прошел ливень, но свалка все равно продолжает дымить. Видимо, где-то внутри, в залежах мусора горит, куда не добраться пожарным.





Женщина утверждает, что едкий дым от свалки пропитал подъезд и квартиру в ее доме.

— Когда свалка сильно горела, мы позвонили в службу «112», вызвали пожарных. Вызов приняли, но нам сказали, что это не так опасно, как нам кажется. Из Фролово приезжала пожарная машина, но они полностью, как надо, потушить не могут. Сверху сбивают пламя, а внутри все продолжает тлеть. День и ночь. Ветер относит едкую завесу к жилым домам. В квартирах все пропахло дымом, горло першит, это же продукты горения, вредные токсины, а у нас дети, есть старики-астматики. Мой ребенок, как я уже говорила, имеет достаточно серьезный диагноз, ему всего три года, как ему объяснить? Сказать, чтобы терпел? Такое ощущение, что живем, как в кочегарке. По идее, по правилам, как заявляла администрация, отходы должны сжигаться не в пожароопасное время и под контролем. Причем только сухие ветки, а по факту здесь горит все и когда угодно.





Светлана говорит, что жалобы в мэрию Фролово ни к чему не приводят. Люди на взводе и готовят коллективные жалобы.

— Сколько ходили в администрацию, у них там есть ящик с жалобами, нам говорят, вы туда бросайте. При этом, ни о какой регистрации заявлений речи не идет. То есть все это коту под хвост. На все наши обращения нет никакой обратной связи, никаких положительных реакций. Устно они нам говорят, мол, проблема в «Ситиматике», но мы-то знаем, что это не так. Администрация Фролово сама определила это место под свалку, а теперь валит на регоператора, который и так уже уходит от нас. Эта проблема волнует не только меня. Жители поселка ЗКО и Шуруповского поселения тоже подпишутся под каждым моим словом. Мы хотим одного — чтобы свалку перенесли. Рядом есть заброшенный карьер, почему этого не сделать, я не понимаю. Но у нас нет уверенности, что хоть что-то может поменяться.





Редакция ИА «Высота 102» готова опубликовать позицию администрации Фролово по сложившейся ситуации и просит надзорные органы обратить внимание на нарушение прав местных жителей.

Фото и видео: Светлана Кислицына

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии — вклад в будущее региона»

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