Политика

Андрей Бочаров и Ольга Голодец в Волгограде обсудили цифровизацию региона

Политика 07.09.2023 17:43
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07.09.2023 17:43


В администрации Волгоградской области 7 сентября состоялась встреча губернатора Андрея Бочарова и заместителя председателя правления ПАО Сберабанк Ольги Голодец. По информации пресс-службы обладмина, речь шла о реализации совместных проектов, в том числе в сфере IT-образовании и внедрения цифровых технологий

В частности сообщается о рассмотрении сторонами вопросов создания кампуса «Школа 21», о чем на ПМЭФ-2023 договорили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и  председатель правления Сбербанка Герман Греф, заключив соответствующее соглашение.   

Как прозвучало на встрече, в Волгоградской области уже реализуется ряд соглашений со Сбером, предполагающих внедрение технологий искусственного интеллекта, цифровизацию здравоохранения и социальной сферы. По одному из таких соглашений в 2023 году в центральные районные больницы региона уже поставили 33 аппаратно-программных комплекса мобильной диагностики «Цифровой ФАП» от компании СберМедИИ с интегрированными сервисами на базе искусственного интеллекта.

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