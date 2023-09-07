Андрей Бочаров и Ольга Голодец в Волгограде обсудили цифровизацию региона

В администрации Волгоградской области 7 сентября состоялась встреча губернатора Андрея Бочарова и заместителя председателя правления ПАО Сберабанк Ольги Голодец. По информации пресс-службы обладмина, речь шла о реализации совместных проектов, в том числе в сфере IT-образовании и внедрения цифровых технологий

В частности сообщается о рассмотрении сторонами вопросов создания кампуса «Школа 21», о чем на ПМЭФ-2023 договорили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель правления Сбербанка Герман Греф, заключив соответствующее соглашение.

Как прозвучало на встрече, в Волгоградской области уже реализуется ряд соглашений со Сбером, предполагающих внедрение технологий искусственного интеллекта, цифровизацию здравоохранения и социальной сферы. По одному из таких соглашений в 2023 году в центральные районные больницы региона уже поставили 33 аппаратно-программных комплекса мобильной диагностики «Цифровой ФАП» от компании СберМедИИ с интегрированными сервисами на базе искусственного интеллекта.