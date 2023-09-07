В Волгоградской области военные нашли 40 тонн зараженной воды

В Волгоградской области специалистами инженерных войск были оборудованы пункты сбора и очистки воды. Как сообщает V102.RU, военные развернули комплексную станцию СКО-10 «Гигиена».

— Инженерами мотострелкового соединения Южного военного округа на полигоне Прудбой в Волгоградском регионе выполнена задача в условиях применения условным противником оружия массового поражения, — пояснили информагентству в пресс-службе ЮВО. — За сутки военнослужащими было собрано и дезинфицировано более 40 тонн воды.

Уточняется, что станция «Гигиена» предназначена для очистки воды не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, а также бактериальных средств и сильнодействующих ядов.

Фото: Южный военный округ

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