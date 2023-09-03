Под Волгоградом водители БМП и БТР с поля ушли в воду

Общество 03.09.2023 15:03
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03.09.2023 15:03
Механики-водители БМП-2, БМП-3 и БТР-82А повышают в Волгоградской области навыки вождения на плаву. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Южного военного округа, перед началом практических занятий на вододроме мотострелки все отработали в теории на суше.
На воде водители боевых машин должны обойти специальные буйки, обозначающие препятствия, выполнить развороты и отработать другие маневры.
Также мотострелки прошли курс теоретических и практических занятий по вождению боевых машин на специализированной трассе, в том числе в экстремальных условиях и ночью.
Фото: пресс-служба ЮВО
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