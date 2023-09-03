Под Волгоградом водители БМП и БТР с поля ушли в воду









Механики-водители БМП-2, БМП-3 и БТР-82А повышают в Волгоградской области навыки вождения на плаву. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Южного военного округа, перед началом практических занятий на вододроме мотострелки все отработали в теории на суше.

На воде водители боевых машин должны обойти специальные буйки, обозначающие препятствия, выполнить развороты и отработать другие маневры.

Также мотострелки прошли курс теоретических и практических занятий по вождению боевых машин на специализированной трассе, в том числе в экстремальных условиях и ночью.

Фото: пресс-служба ЮВО



