Борьба с коррупцией

И все-таки виновен: бывшего заммэра Волжского во второй раз отправили в колонию

Борьба с коррупцией 06.09.2023 13:01
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06.09.2023 13:01


Сегодня, 6 сентября, в Волжском городском суде Волгоградской области второй раз вынесли приговор бывшему заместителю главы администрации города Виктору Сухорукову. Как сообщает V102.RU, он приговорен к 2,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд лишил его права занимать должности в органах государственной и местной власти на 2 года. Виктор Сухоруков уже второй раз выслушал обвинительный приговор в Волжском горсуде. 
Напомним, 10 октября 2022 года Волжский городской суд  приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Также Виктора Сухорукова лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления, в течение 2 лет.
Виктора Сухорукова обвиняли в том, что в период с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года, занимая должность заместителя главы и начальника правового управления администрации городского округа  Волжский, он давал указания подчиненным не принимать участия в рассмотрении иска администрации к коммерческой организации о взыскании 39 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка.
После того как иск был оставлен судом без рассмотрения в связи с неявкой истца, повторное взыскание задолженности не инициировалось. В результате в сентябре 2017 года имущество организации-должника стоимостью более 200 млн рублей было передано в собственность третьих лиц, а в отношении юридического лица впоследствии введена процедура банкротства. До настоящего времени задолженность по договору аренды в сумме более 39 млн рублей перед администрацией городского округа  не погашена.
Волгоградский областной суд оставил в силе приговор Виктору Сухорукову, однако в начале 2023 года он был отменен Четвертым кассационным суд общей юрисдикции  и направлен на новое рассмотрение в Волжский городской суд. Виктора Сухорукова вернули из колонии общего режима, где он уже начал отбывать наказание.
Дело в отношении Виктора Сухорукова рассматривала с начала мая уже новая судья. Процесс проходил тихо, без широкого освещения СМИ, как это было в первый раз. При этом судебные процессы неоднократно откладывались из-за неявки свидетелей. 
Фото V102.RU

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона» 

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