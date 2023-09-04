



Уникальные российские фильтры, которые установят на очистных сооружениях в Волгограде в рамках совместного проекта региона с федеральным центром, прошли успешные испытания. Это оборудоание на таком крупном объекте системы жизнеобеспечения будет применено впервые. Уникальные российские фильтры, которые установят на очистных сооружениях в Волгограде в рамках совместного проекта региона с федеральным центром, прошли успешные испытания. Это оборудоание на таком крупном объекте системы жизнеобеспечения будет применено впервые.

- Основным видом работ при реализации 2-й этапа строительства сооружений на Голодном является монтаж фильтров, - пояснил V102.RU председатель комитета ЖКХ Волгоградской области Борис Коротков. - В связи с необходимостью замены оборудования производства недружественных стран на отечественное, мы первыми будем применять жидкостный дисковый самопромывный фильтр. Промышленные испытания фильтры прошли успешно: производителем совместно с эксплуатирующей организацией был проведен мониторинг отбора проб сточных вод - сегодня, 4 сентября, получены анализы проб воды на выходе с фильтра. Показатели соответствуют образцам лучших мировых производителей.Всего на Голодном будут установлены 16 единиц, из которых 14 запланированы как основные, а 2 – как резервные.- В августе на площадке строительства была комиссия руководства департамента стратегических проектов Минстроя России и департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды РФ – замечаний к объектам и ходу их возведения нет. Сейчас нами выполняются дополнительные процедуры согласования с федеральным центром, - добавил Борис Коротков. - Так как все объекты биоочистки технологически связаны в одну систему трубопроводов, то мы направили письмо в Минстрой РФ с просьбой перенести ввод в эксплуатацию 1-го этапа в 2024 году – это позволит провести тестовые испытания одновременно на всем комплексе объектов - как 1-го, так и 2-го этапов. Итоги испытаний будут направлены для рассмотрения нормативно-техническим советом.Напомним, очистные сооружения Волгограда, расположенные на Голодном, принимают сточные воды от 7 районов города – Кировского, Советского, Дзержинского, Ворошиловского, Центрального, Краснооктябрьского и Тракторозаводского. Основной целью строительства биочистки является улучшение экологической ситуации в акватории реки и снижение объема доли загрязненных сточных вод отводимых в Волгу.Добавим, что вопрос строительства и реконструкции очистных сооружений в Волгограде был рассмотрен на совещании, которое провела заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. На реализацию проекта на этот и следующий годы предусмотрено 43 млрд руб. До конца 2024 года объём сброса загрязнённых сточных вод в Волгу должен быть сокращён втрое. В правительстве подтвердили важность реализуемых мероприятий в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», а по итогам совещания вице-премьер поручила их ускорить.