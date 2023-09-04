В Волгоградской области 7 сентября пройдет день пациентов с акне

Здравоохранение 04.09.2023 20:29
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04.09.2023 20:29
Волгоградцев, страдающих из-за пятен на коже - болезни акне, бесплатно проконсультируют дермавенерологи. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, прием будут вести специалисты 7 сентября с 8-00 до 13-00 ч. во всех филиалах областного клинического кожвендиспансера.
Акне является одним из самых распространенных заболеваний в мире и наиболее частой причиной обращения пациента к дерматовенерологу. Посетить дерматолога желательно при любой степени развития акне. Если на коже возникли крупные болезненные элементы, то сделать это следует как можно скорее. Лечение акне зависит от степени тяжести и может длиться годами. После завершения активной терапии ещё много лет потребуется специальный уход за кожей.
Запись на прием к врачам 7 сентября по полису ОМС ведется по телефону: (8442) 35 83 33 Краснооктябрьский район ,ул. Еременко, 70 Тракторозаводский район :ул.Обливская, 5 ул. Николая отрады, 36 Красноармейский р-н: ул. Арсеньева, 10 Советский р-н, ул. Новосибирская, 71 Центральный р-н ,пр-т Ленина, 45 г. Волжский, ул. Московская, 8 г. Михайловка, ул. Пирогова, 82б, г. Камышин, 6 мкр., 13.При этом специалистов диспансера можно также посетить в любой удобный день в соответствии с графиком работы медучреждения.
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