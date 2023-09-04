Здравоохранение

В Волгоградской области 7 сентября пройдет день пациентов с акне

Здравоохранение 04.09.2023 20:29
0
04.09.2023 20:29


Волгоградцев, страдающих из-за пятен на коже - болезни акне, бесплатно проконсультируют дермавенерологи. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, прием будут вести специалисты 7 сентября с 8-00 до 13-00 ч. во всех филиалах областного клинического кожвендиспансера.
Акне является одним из самых распространенных заболеваний в мире и наиболее частой причиной обращения пациента к дерматовенерологу. Посетить дерматолога желательно при любой степени развития акне. Если на коже возникли крупные болезненные элементы, то сделать это следует как можно скорее. Лечение акне зависит от степени тяжести и может длиться годами.  После завершения активной терапии ещё много лет потребуется специальный уход за кожей.
Запись на прием к врачам 7 сентября по полису ОМС ведется  по телефону: (8442) 35 83 33 Краснооктябрьский район ,ул. Еременко, 70 Тракторозаводский район :ул.Обливская, 5 ул. Николая отрады, 36 Красноармейский р-н: ул. Арсеньева, 10 Советский р-н, ул. Новосибирская, 71 Центральный р-н ,пр-т Ленина, 45 г. Волжский, ул. Московская, 8 г. Михайловка, ул. Пирогова, 82б, г. Камышин, 6 мкр., 13.
При этом специалистов диспансера можно также посетить в любой удобный день в соответствии с графиком работы медучреждения.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
04.09.2023 11:40
Здравоохранение 04.09.2023 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
04.09.2023 10:27
Здравоохранение 04.09.2023 10:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.09.2023 19:38
Здравоохранение 01.09.2023 19:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.08.2023 19:27
Здравоохранение 29.08.2023 19:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.08.2023 17:31
Здравоохранение 27.08.2023 17:31
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.08.2023 14:55
Здравоохранение 27.08.2023 14:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.08.2023 21:16
Здравоохранение 22.08.2023 21:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.08.2023 13:18
Здравоохранение 19.08.2023 13:18
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.08.2023 20:22
Здравоохранение 18.08.2023 20:22
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.08.2023 17:41
Здравоохранение 14.08.2023 17:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.08.2023 07:59
Здравоохранение 14.08.2023 07:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.08.2023 07:30
Здравоохранение 11.08.2023 07:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.08.2023 09:56
Здравоохранение 05.08.2023 09:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.08.2023 20:41
Здравоохранение 02.08.2023 20:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.08.2023 08:20
Здравоохранение 02.08.2023 08:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:09
На очистных сооружениях в Волгограде опробуют уникальные российские фильтрыСмотреть фотографии
21:13
Пропавшего мужчину с татуировками и шрамами ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:29
В Волгоградской области 7 сентября пройдет день пациентов с акнеСмотреть фотографии
20:16
В волгоградской школе психолог проводила фейковые занятия на деньги грантаСмотреть фотографии
20:00
В Волжском 5 сентября на сутки отключат горячую водуСмотреть фотографии
19:46
Волгоградская теннисистка заработала тысячи долларов победой на турнире в ТаиландеСмотреть фотографии
19:04
Школьников Волгограда могут отправить на удаленку из-за выборовСмотреть фотографии
18:55
Оперативники МВД задержали волжанина, ударившего знакомую топоромСмотреть фотографии
18:21
Экс-мэр Котово Лесниченко снялся с досрочных выборов. И их отменилиСмотреть фотографии
18:13
Владимир Путин поощрил двух жительниц Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:27
Сотрудники УФСБ почтили память жертв терактов в Беслане, Буденновске и ВолгоградеСмотреть фотографии
16:57
Первый зампрокурора региона Чиженькова собрала чиновников и жителей в обезвоженном КотовоСмотреть фотографии
16:46
«Дорогая, я дома»: полиция ищет водителя, сбившего арт-объект в СаратовеСмотреть фотографии
16:04
«Зашли и сорвали пломбу»: гастролеры в Волгоградской области делают деньги на счетчиках пенсионеровСмотреть фотографии
15:14
Футболистки волгоградского «Ротора» вышли в финал первой лигиСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде для школы №93 на миллион загодя купят новомодные поломойкиСмотреть фотографии
14:05
Черный дым заволок небо в поле в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
В Волгограде баржа протаранила лодку с людьми. Один погибшийСмотреть фотографии
13:10
Пограничники в сезон отпусков не выпустили из Волгоградской области 90 человекСмотреть фотографии
13:02
Завернутый в одеяло труп волгоградки пролежал в подвале дома два месяцаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
Под Волгоградом пьяный мужчина устроил стрельбу с балконаСмотреть фотографии
11:40
Эксперты ОМС о диспансеризации: «профилактика заболеваний поможет вам сохранить здоровье»Смотреть фотографии
11:24
Под Волгоградом машина с людьми протаранила деревоСмотреть фотографии
10:52
В ГУ МВД назвали причину смертельного ДТП с фурой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:27
Роспотребнадзор пересчитал новых язвенников среди волгоградцевСмотреть фотографии
10:21
Сельчане накормили губернатора Андрея Бочарова блинамиСмотреть фотографии
09:38
В Волжском судят двух чиновниц за раздачу льготных путевок детям коллегСмотреть фотографии
09:36
Спрос на автокредиты в ЮФО в июле вырос на ожиданиях роста цен на автомобили и ставокСмотреть фотографии
08:19
Эксперты: расходы волгоградцев на ЖКХ снизились до 3852 рублейСмотреть фотографии
21:35
В Волгограде с помощью технологий оживили героическую историю БК-31Смотреть фотографии
 