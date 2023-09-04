Волгоградская теннисистка заработала тысячи долларов победой на турнире в Таиланде





Уроженка Волгограда Анастасия Захарова накануне, 3 сентября, выиграла теннисный турнир под эгидой ITF с призовым фондом в 25 тысяч долларов в Таиланде, обыграв в финале соперницу из Беларуси Алену Фалей, сообщает V102.RU. Уроженка Волгограда Анастасия Захарова накануне, 3 сентября, выиграла теннисный турнир под эгидой ITF с призовым фондом в 25 тысяч долларов в Таиланде, обыграв в финале соперницу из Беларуси Алену Фалей, сообщает V102.RU.

21-летняя Захарова на данный момент занимает 231-е место в мировом рейтинге WTA. На старте Анастасия в упорном поединке одержала победу над Мелисой Эркан из Турции в трех сетах. В первой партии российская теннисистка уступила на тай-брейке 6:7. Однако затем волгоградка взяла два сета подряд с одинаковым счётом 7:5.В 1/8 финала Захарова практически не испытала проблем, переиграв игрока из Индии Вайдехи Чаудхари - 6:4, 6:1. Дальше нашей спортсменке противостояла представительница страны хозяйки соревнований - Луксика Кумкхум. Чуть больше часа потребовалось Анастасии для оформленной виктории - 6:3, 6:3.В следующем раунде Захарова встретилась со своей 27-летней соотечественницей Дарьей Лодиковой, занимающей 402 -е место в мировом рейтинге. Ее Анастасия обыграла со счетом - 6:1, 6:2.В финале Анастасии противостояла 19-летняя белоруска Алена Фалей, которая идет на 415-м месте в рейтинге. Летом нынешнего года теннисистки уже встречались друг с другом. Тогда победа осталась за Фалей - 6:4, 6:4. Однако накануне Захарова взяла убедительный реванш в решающем матче, который продолжался чуть более полутора часов - 6:2, 6:4.Таким образом, Анастасия Захарова стала победительницей турнира в Таиланде. Это уже вторая виктория волгоградской спортсменки в 2023 году. В марте теннисистка стала триумфатором соревнований в Индонезии. Всего у Захаровой уже 11 побед на различных турнирах под эгидой ITF.