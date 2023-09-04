Волгоградская теннисистка заработала тысячи долларов победой на турнире в Таиланде

В 1/8 финала Захарова практически не испытала проблем, переиграв игрока из Индии Вайдехи Чаудхари - 6:4, 6:1. Дальше нашей спортсменке противостояла представительница страны хозяйки соревнований - Луксика Кумкхум. Чуть больше часа потребовалось Анастасии для оформленной виктории - 6:3, 6:3.
В следующем раунде Захарова встретилась со своей 27-летней соотечественницей Дарьей Лодиковой, занимающей 402 -е место в мировом рейтинге. Ее Анастасия обыграла со счетом - 6:1, 6:2.
В финале Анастасии противостояла 19-летняя белоруска Алена Фалей, которая идет на 415-м месте в рейтинге. Летом нынешнего года теннисистки уже встречались друг с другом. Тогда победа осталась за Фалей - 6:4, 6:4. Однако накануне Захарова взяла убедительный реванш в решающем матче, который продолжался чуть более полутора часов - 6:2, 6:4.
Таким образом, Анастасия Захарова стала победительницей турнира в Таиланде. Это уже вторая виктория волгоградской спортсменки в 2023 году. В марте теннисистка стала триумфатором соревнований в Индонезии. Всего у Захаровой уже 11 побед на различных турнирах под эгидой ITF.
Фото Анастасии Захаровой VK.com