



В Волжском перед судом предстанут заместитель начальника управления образования администрации города и исполняющая обязанности замруководителя структурного подразделения, которая замещала начальницу на время ее декретного отпуска. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Волжском перед судом предстанут заместитель начальника управления образования администрации города и исполняющая обязанности замруководителя структурного подразделения, которая замещала начальницу на время ее декретного отпуска. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

Проведенным расследованием установлено, что в период с августа 2019 года по ноябрь 2020 года в результате незаконных распоряжений заместителя начальника управления образования Волжского 66 льготных путевок стоимостью около 2 миллионов рублей, которые предназначались для безнадзорных детей, получили другие лица, в том числе отпрыски сотрудников администрации города.Исполняющая обязанности замруководителя отдела управления образования таким же образом распорядилась еще 87 путевками на детских отдых стоимостью более 3 миллионов рублей.Свою вину обвиняемые не признают. Прокуратура утвердила обвинительные заключения и дело направлено в Волжский городской суд.