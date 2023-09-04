Расследования

В Волжском судят двух чиновниц за раздачу льготных путевок детям коллег

Расследования 04.09.2023 09:38
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04.09.2023 09:38


В Волжском перед судом предстанут заместитель начальника управления образования администрации города и исполняющая обязанности замруководителя структурного подразделения, которая замещала начальницу на время ее декретного отпуска. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями. 
Проведенным расследованием установлено, что в период с августа 2019 года по ноябрь 2020 года в результате незаконных распоряжений заместителя начальника управления образования  Волжского 66 льготных путевок стоимостью около 2 миллионов рублей, которые предназначались для безнадзорных детей, получили другие лица, в том числе отпрыски сотрудников администрации города.
Исполняющая обязанности замруководителя отдела управления образования таким же образом распорядилась  еще 87 путевками на детских отдых стоимостью более 3 миллионов рублей.
Свою вину обвиняемые не признают. Прокуратура утвердила обвинительные заключения и дело направлено в Волжский городской суд. 

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