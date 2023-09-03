Спорт

«Два Даниила – это сила»: волгоградский «Ротор» обыграл «Спартак» в Костроме – 1:0

Спорт 03.09.2023 17:55
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03.09.2023 17:55


«Ротор» сегодня, 3 сентября, на выезде обыграл   «Спартак» из Костромы со счётом 1:0 в матче восьмого тура первенства второй лиги дивизиона А группы «Золото», сообщает V102.RU. Хотя по игре волгоградцы могли забить больше.
Матч начался в непростых погодных условиях. Командам пришлось бороться с последствиями дождя,  который шел и  во время игры. Газон стал мокрым и из-за этого футболисты неоднократно теряли мяч в простых ситуациях.
Первый тайм «Ротор» провел с небольшим преимуществом по проценту владения игровым снарядом, однако создал  мало опасных моментов. Самый яркий из них был у Ильи Воробьева, с левого фланга выполнившего навес, который направился в створ ворот. Однако голкипер Даниил Баринов буквально с линии вынес мяч. Спартаковцы, в свою очередь, имели возможность открыть счёт после розыгрыша стандартных положений. Никита Супранович с близкого расстояния пробил мимо цели, а с попыткой отличиться Алексея Соловьева успешно справился вратарь Вадим Аверкиев.  На перерыв «Спартак» и «Ротор» ушли при счёте 0:0.
В начале второго тайма случился неприятный момент в штрафной волгоградцев. После прострела игрока красно-белых Сергей Зуйков пытался перехватить мяч, однако он срезался с ноги и, к счастью, для болельщиков сине-голубых улетел всего лишь на угловой, а не попал в створ ворот.
Тем не менее, после перерыва волгоградцы продолжили удерживать территориальное преимущество. На 62-й минуте наставник «Ротора» Сергей Попков выполнил двойную замену.  Вместо Ризвана Ахмедханова, успевшего восстановиться после травмы, полученной в игре с «Динамо», вышел Филипп Дворецков. А Илью Воробьева заменил Даниил Камлашев. И эта перестановка сыграла буквально уже через минуту. Камлашев с левого края выполнил навес, который замкнул Даниил Арсентьев и изящно переправил мяч в угол, не оставив шансов на спасение Баринову.
После забитого гола волгоградская команда продолжила искать возможности для увеличения своего преимущества. Можно отметить хлесткий дальний выстрел Сергея Зуйкова и мощный удар Даниила Камлашева из-за пределов штрафной. На этот раз Баринов в падении выручил «Спартак».
На последних минутах красно-белые активно шли вперед, но из своего давления на оборону сине-голубых выгоду  извлечь так и не смогли.  «Ротор» справился с финальным штурмом и одержал важнейшую выездную победу на тяжелом поле при активном участии двух Даниилов.
Волгоградцы в итоге набрали 10 очков и продолжают сражаться за попадание в шестерку лучших команд осенней части, которые поведут борьбу за выход в первую лигу уже на весеннем этапе. Следующий матч «Ротор» проведёт дома 9 сентября. Соперником станет один из лидеров чемпионата — «Чайка» из Песчанокопского. Начало встречи в 18-00.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.com

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