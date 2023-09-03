Первый тайм «Ротор» провел с небольшим преимуществом по проценту владения игровым снарядом, однако создал мало опасных моментов. Самый яркий из них был у Ильи Воробьева, с левого фланга выполнившего навес, который направился в створ ворот. Однако голкипер Даниил Баринов буквально с линии вынес мяч. Спартаковцы, в свою очередь, имели возможность открыть счёт после розыгрыша стандартных положений. Никита Супранович с близкого расстояния пробил мимо цели, а с попыткой отличиться Алексея Соловьева успешно справился вратарь Вадим Аверкиев. На перерыв «Спартак» и «Ротор» ушли при счёте 0:0.
В начале второго тайма случился неприятный момент в штрафной волгоградцев. После прострела игрока красно-белых Сергей Зуйков пытался перехватить мяч, однако он срезался с ноги и, к счастью, для болельщиков сине-голубых улетел всего лишь на угловой, а не попал в створ ворот.
Тем не менее, после перерыва волгоградцы продолжили удерживать территориальное преимущество. На 62-й минуте наставник «Ротора» Сергей Попков выполнил двойную замену. Вместо Ризвана Ахмедханова, успевшего восстановиться после травмы, полученной в игре с «Динамо», вышел Филипп Дворецков. А Илью Воробьева заменил Даниил Камлашев. И эта перестановка сыграла буквально уже через минуту. Камлашев с левого края выполнил навес, который замкнул Даниил Арсентьев и изящно переправил мяч в угол, не оставив шансов на спасение Баринову.
После забитого гола волгоградская команда продолжила искать возможности для увеличения своего преимущества. Можно отметить хлесткий дальний выстрел Сергея Зуйкова и мощный удар Даниила Камлашева из-за пределов штрафной. На этот раз Баринов в падении выручил «Спартак».
На последних минутах красно-белые активно шли вперед, но из своего давления на оборону сине-голубых выгоду извлечь так и не смогли. «Ротор» справился с финальным штурмом и одержал важнейшую выездную победу на тяжелом поле при активном участии двух Даниилов.
Волгоградцы в итоге набрали 10 очков и продолжают сражаться за попадание в шестерку лучших команд осенней части, которые поведут борьбу за выход в первую лигу уже на весеннем этапе. Следующий матч «Ротор» проведёт дома 9 сентября. Соперником станет один из лидеров чемпионата — «Чайка» из Песчанокопского. Начало встречи в 18-00.