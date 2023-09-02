Происшествия

На подступах к Котово потушили ландшафтный пожар на 10 га

Происшествия 02.09.2023 08:52
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02.09.2023 08:52


 Накануне в Волгоградской области потушили крупный ландшафтный пожар. Как сообщает  V102.RU со ссылкой на единый портал ЖКХ администраций Котово и Котовского района, горела сухая трава на площади 10 гектаров в 7 километрах юго-восточнее городского поселения.
Пожар ликвидировали 1 сентября в 21-30 ч. В тушении принимали участие более десятка огнеборцев и сотрудников лесхоза, а также техника МБУ «Городское хозяйство».


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