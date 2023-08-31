Федеральные новости

В МГУ приняли 115 участников СВО и их детей, еще 75 зачислены в Сеченовский

Федеральные новости 31.08.2023 16:21
0
31.08.2023 16:21


К занятиям в Московском государственном университете 1 сентября приступят 115& частников специальной военной операции и их дети. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил ректор вуза Виктор Садовничий. Он также отметил, что уже есть участники СВО и их дети, желающие перевестись в МГУ из других вузов.

Одновременно стало известно о том, что Сеченовский университет в 2023-2024 годах будет платить повышенную стипендию детям участников СВО. Так, по информации РИА Новости, в вузе в дополнение к базовой стипендии в размере 2000 рублей 2 тысячи рублей студентам предоставят ежемесячную материальную помощь в размере 8000 рублей

– В дополнение к базовой академической стипендии, которая составляет 2 000 рублей, учащимся по отдельной квоте будут выплачивать материальную помощь, – цитирует информагентство пресс-службу университета. 

Уточняется, что на первый курс в Сеченовский университет в рамках отдельной квоты зачислено 75 детей участников СВО, а также детей врачей, проявивших героизм во время пандемии COVID-19. 

Фото: МГУ / VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
28.08.2023 19:07
Федеральные новости 28.08.2023 19:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.08.2023 14:05
Федеральные новости 27.08.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.08.2023 20:36
Федеральные новости 24.08.2023 20:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.08.2023 14:47
Федеральные новости 24.08.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.08.2023 20:30
Федеральные новости 23.08.2023 20:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.08.2023 12:22
Федеральные новости 19.08.2023 12:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.08.2023 13:24
Федеральные новости 13.08.2023 13:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.08.2023 14:43
Федеральные новости 04.08.2023 14:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.08.2023 21:27
Федеральные новости 03.08.2023 21:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.08.2023 17:06
Федеральные новости 03.08.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.07.2023 15:31
Федеральные новости 25.07.2023 15:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.07.2023 20:21
Федеральные новости 24.07.2023 20:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.07.2023 12:24
Федеральные новости 24.07.2023 12:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.07.2023 08:17
Федеральные новости 22.07.2023 08:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.07.2023 08:23
Федеральные новости 17.07.2023 08:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:19
Красавицей земного шара стала 4-летняя Мария из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:52
Замглавы МВД России Кубышко 1 сентября проведет в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:21
В МГУ приняли 115 участников СВО и их детей, еще 75 зачислены в СеченовскийСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде скандальный продавец кирпичей купил квартиру за 13 млн рублей на деньги клиентовСмотреть фотографии
16:15
За 2 года более 45% пользователей увеличили число своих подписок – Tele2Смотреть фотографии
15:09
Московская компания поставит в Волгоград 62 новых трамвая «Львенок» и «Невский»Смотреть фотографии
14:35
УФСБ: начальник почты в Волгоградской области присвоила 750 тыс. рублейСмотреть фотографии
14:04
Везут вечером и даже ночью: десятки засветившихся на камеру волгоградцев оштрафуют на крупные суммыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Мэрия Волгограда задолжала миллион за содержание и ремонт помещений в центре городаСмотреть фотографии
12:58
Суд оставил в СИЗО Волгограда Тонояна, расстрелявшего людей в кафе Black LionСмотреть фотографии
12:52
Свинина за неделю подорожала в Волгоградской области на 4%Смотреть фотографии
12:43
Регоператор установил еще 600 евроконтейнеров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
Соревнования горноспасательных команд прошли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:02
Глава Котово привезла питьевую воду семье с парализованным ребенкомСмотреть фотографии
10:45
Волгоградский СК ищет виновных в гибели сотрудника водоканала в ПалласовкеСмотреть фотографии
10:09
Причину гибели двух человек на трассе озвучили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:51
ОМВД в Волгоградской области возглавил 39-летний подполковник полицииСмотреть фотографии
09:34
У пассажира рейса Волгоград-Анталья изъяли 60 тысяч долларовСмотреть фотографии
09:04
«Остался стакан воды»: в Котово семья с парализованным ребенком терпит бедствие из-за коммунальной катастрофыСмотреть фотографии
08:58
Завершилась финальная смена лета 2023 в детском оздоровительном центре «Рассвет»Смотреть фотографии
08:06
«А как же уборочная страда?»: дизель в Волгоградской области подорожал на 95 копеек за неделюСмотреть фотографии
21:40
В последний день лета в Волгоградскую область вернется жараСмотреть фотографии
21:04
«За это хоть не стыдно»: в сельской школе под Волгоградом после скандала заменили протертые стульяСмотреть фотографии
20:45
В Астраханской области приступают к ходовым испытаниям круизного лайнера «Пётр Великий»Смотреть фотографии
20:12
В Волгограде военные медики почтили память погибших воинов и коллегСмотреть фотографии
19:37
В Волгограде 30 августа запечатлели голубое суперлуниеСмотреть фотографии
19:18
В Волжском 1 сентября запускают трамваи после ремонтаСмотреть фотографии
18:02
Первый зампрокурора Волгоградской области приедет с проверкой в обезвоженный город КотовоСмотреть фотографии
17:57
«Он мечтал пробежать марафон»: 33-летний десантник и спортсмен из Волгограда Вячеслав Пивоваров погиб на СВОСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде пройдет большой фестиваль семьи и здорового образа жизниСмотреть фотографии
 