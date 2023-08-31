В МГУ приняли 115 участников СВО и их детей, еще 75 зачислены в Сеченовский





К занятиям в Московском государственном университете 1 сентября приступят 115& частников специальной военной операции и их дети. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил ректор вуза Виктор Садовничий. Он также отметил, что уже есть участники СВО и их дети, желающие перевестись в МГУ из других вузов.

Одновременно стало известно о том, что Сеченовский университет в 2023-2024 годах будет платить повышенную стипендию детям участников СВО. Так, по информации РИА Новости, в вузе в дополнение к базовой стипендии в размере 2000 рублей 2 тысячи рублей студентам предоставят ежемесячную материальную помощь в размере 8000 рублей

– В дополнение к базовой академической стипендии, которая составляет 2 000 рублей, учащимся по отдельной квоте будут выплачивать материальную помощь, – цитирует информагентство пресс-службу университета.

Уточняется, что на первый курс в Сеченовский университет в рамках отдельной квоты зачислено 75 детей участников СВО, а также детей врачей, проявивших героизм во время пандемии COVID-19.

Фото: МГУ / VK.com