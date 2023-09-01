Экология

В Дзержинском районе за 1 миллион зачистят 10 свалок: список адресов

Экология 01.09.2023 09:16
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01.09.2023 09:16


Около 1 миллиона рублей выделено на зачистку несанкционированных свалок в Дзержинском районе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, общий объем мусора, который должны вывезти, составляет около 1 тысячи кубических метров. Свалки должны вывезти до 20 декабря 2023 года.
Список адресов, куда в скором времени приедут бульдозеры:

  • На территории неразграниченного земельного участка в 30 метрах восточнее дома №21 по ул. Восточно-Казахстанской;
  • На склоне оврага Проломный с восточной стороны ГК «Моторостроитель»;
  • На ул. Тургенева 2, 4, 6 (овражная зона);
  • На ул. Московская  7б, 9, 11;
  • По ул. Домостроителей  7-11 (овражная зона) 600 метров от Прутского проезда;
  • На ул. Бурейская 1В;
  • На ул. Бурейская 2Б;
  • В 80 метрах севернее здания, расположенного по адресу проезд Нефтяников 9а;
  • В 240 метрах юго-восточнее здания на ул. Космонавтов 27б;
  • В 80 метрах южнее здания ул. 51-й Гвардейской 1а.

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