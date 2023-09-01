В Дзержинском районе за 1 миллион зачистят 10 свалок: список адресов

Около 1 миллиона рублей выделено на зачистку несанкционированных свалок в Дзержинском районе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, общий объем мусора, который должны вывезти, составляет около 1 тысячи кубических метров. Свалки должны вывезти до 20 декабря 2023 года.
Список адресов, куда в скором времени приедут бульдозеры:
- На территории неразграниченного земельного участка в 30 метрах восточнее дома №21 по ул. Восточно-Казахстанской;
- На склоне оврага Проломный с восточной стороны ГК «Моторостроитель»;
- На ул. Тургенева 2, 4, 6 (овражная зона);
- На ул. Московская 7б, 9, 11;
- По ул. Домостроителей 7-11 (овражная зона) 600 метров от Прутского проезда;
- На ул. Бурейская 1В;
- На ул. Бурейская 2Б;
- В 80 метрах севернее здания, расположенного по адресу проезд Нефтяников 9а;
- В 240 метрах юго-восточнее здания на ул. Космонавтов 27б;
- В 80 метрах южнее здания ул. 51-й Гвардейской 1а.