Расследования

Волгоградский СК ищет виновных в гибели сотрудника водоканала в Палласовке

Расследования 31.08.2023 10:45
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31.08.2023 10:45


В городе Палласовка Волгоградской области следователями организована проверка по факту гибели сотрудника муниципального предприятия. По информации официального представителя регионального СУ СК России по Волгоградской области, на мужчину при проведении работ обрушились тонны грунта. Медикам не удалось спасти жизнь пострадавшего.

Как сообщила ИА «Высота 102» Дарья Буянова, несчастный случай произошел 21 августа на улице Юбилейной в районном центре.  

– Предварительно установлено, что 21 августа 2023 года мужчина, находясь напротив дома №52а по улице Юбилейная, устранял засор трубы канализации. В момент, когда он находился в выкопанном котловане, произошел обвал грунта. В результате обвала работник получил тяжелые травмы, в том числе компрессионный перелом позвоночника, – сообщила сегодня, 31 августа, представитель волгоградского СУ СКР. 

Как стало известно информагентству, мужчина 21 августа прибыл на улицу Юбилейную в составе аварийной бригады муниципального палласовского водоканала. С места происшествия пострадавшего доставили в районную больницу, после чего было принято решение транспортировать пациента в больницу Волгограда. Однако, несмотря на все усилия медиков, пострадавший скончался. 

– Палласовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели 50-летнего мужчины. В настоящее время следователями территориального подразделения СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – уточняет Дарья Буянова. 

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