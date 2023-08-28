В Волжском в драке убили 30-летнего мужчину у караоке-бара

Расследования 28.08.2023 14:11
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28.08.2023 14:11
Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего жителя Волжского, который подозревается в тяжком преступлении, повлекшим смерть человека. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла в минувшую субботу, 26 августа около бара, расположенного на бульваре Профсоюзов 9.
В пять утра между подозреваемым и незнакомым ему ранее 30-летним мужчиной произошел конфликт, который перерос в драку. После нескольких ударов в лицо и голову оппонент фигуранта упал и потерял сознание. Он скончался до приезда медиков из-за закрытой черепно-мозговой травмы.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как стало известно V102.RU, трагедия произошла около караоке-бара «Соловей».
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