Футболистки волгоградского «Ротора» разгромили «Факел» из Воронежа – 6:1





Женская команда волгоградского «Ротора» накануне, 26 августа, на стадионе Логинова в Волжском в матче 5-го тура группы А первой лиги разгромила воронежский «Факел» со счётом 6:1. Сине-голубые продолжают борьбу за выход в следующий этап соревнований, сообщает V102.RU. Женская команда волгоградского «Ротора» накануне, 26 августа, на стадионе Логинова в Волжском в матче 5-го тура группы А первой лиги разгромила воронежский «Факел» со счётом 6:1. Сине-голубые продолжают борьбу за выход в следующий этап соревнований, сообщает V102.RU.

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После выездного разгромного поражения в прошлом туре от «Академии футбола» из Тамбова со счётом 1:7 волгоградские футболистки были настроены реабилитироваться перед своими болельщиками, которые в количестве несколько десятков человек приехали поддержать команду в важном матче. К тому же, турнирное положение обязывало «Ротор» добиться положительного результата, чтобы иметь хорошие шансы на второе место по итогам группового этапа и проход в финальную часть первой лиги.Начало вчерашней встречи осталось за подопечными Владислава Карповича. Уже в дебюте поединка хозяйки забили два быстрых гола. Первый тайм проходил под контролем волгоградского коллектива. Гости лишь изредка оказывали давление на оборону «Ротора». А вот сине-голубые, большую часть времени проводившие на чужой половине, при возникающей возможности вовсе не стеснялись бить с дальних позиций.Отметим, что прекрасно были слышны подсказки своим игрокам от Карповича. Наставник весь матч провел на ногах и с регулярной периодичностью обращался к подопечным с требованиями, например, играть строже в обороне, быть повнимательнее на стандартах или просто давал направление, кому надо отдать пас или какой футболистке открыться под передачу. В это время скамейка соперников пустовала – в Волжский не прибыли ни тренер, ни запасные воронежского клуба. В итоге первая половина встречи так и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Ротора».Старт второго тайма удался сине-голубым и они довели счёт до разгромного, отправив третий мяч в ворота «Факела». Однако вскоре сине-белые отыграли один гол после розыгрыша штрафного и вернули интригу. Как оказалось, ненадолго. Хозяйки достаточно быстро поймали кураж и до конца встречи ещё трижды отмечались результативными действиями. Как итог - 6:1 - и безоговорочная победа «Ротора». По дублю на свой счёт записали Алена Коровина и Ангелина Батагова. Ещё по разу отличились Дарина Бирюкова и Милана Мамбетова. После виктории волгоградские футболистки разделили положительные эмоции с болельщиками, которые на протяжении всего поединка активно поддерживали команду фанатскими зарядами и кричалками.На данный момент расклад в квартете А такой: «Академия футбола» досрочно выиграла группу, набрав 12 очков. «Ротор» имеет в своем активе пять баллов после пяти туров. На третьей позиции расположился «Факел» с четырьмя очками. Столько же у «Стали», которая сегодня встретится с тамбовчанками.2 сентября «Ротор» на стадионе Логинова в заключительном туре примет «Сталь». В случае победы волгоградки займут второе место и продолжат борьбу за высокие места уже в следующем этапе.