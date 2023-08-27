В Волжском разгромили машину с буквой Z на стекле

Происшествие случилось накануне в Волжском. Как сообщает V102.RU со ссылкой на соцсети, припаркованный в 10-ом микрорайоне Волжского на улице Пушкина, 70 автомобиль Daewoo Nexia подвергся нападению вандалов.
- Разбили машину и порезали колеса за символ Z, - сообщил владелец машины. – Нет стекла со стороны водителя, а на заднем выбили то место, где была наклейка с буквой Z.
Волжанин обратился с просьбой ко всем, кто был свидетелем происшествия, поделиться информацией.
Редакция V102.RU уточняет подробности в ГУ МВД по Волгоградской области.
Фото группы Я люблю Волжский VK.com