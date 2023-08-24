



Сегодня, 24 августа, президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным высказался об авиакатастрофе в Тверской области, в ходе которой погибли 10 человек.

- Прежде всего, хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия, - сказал глава государства.

Президент отметил, что, согласно первичным данным, в самолете находились сотрудники ЧВК «Вагнер» - люди, которые внесли существенный вклад в борьбу с неонацистским режимом на Украине.

- Мы об этом помним, знаем и не забудем, - отметил Владимир Путин.

Об основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине глава государства также упомянул, сообщив, что знает его с 90-х годов.

- Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке, в частности, - сказал президент.

Он напомнил, что в Африке Пригожин занимался нефтью, газом, а также добычей драгоценных металлов и камней. По его словам, Пригожин вернулся из Африки только накануне и встретился в России с некоторыми официальными лицами.

Владимир Путин также сообщил, что по авиакатастрофе встречался с главой СК РФ.

- Они начали расследование этого происшествия, и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим, что скажут следователи. А сейчас проводятся экспертизы и технические, и генетические. На это нужно какое-то время, - сказал он.

Фото: сайт Кремля