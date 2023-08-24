Федеральные новости

Путин выразил соболезнования семьям погибших в крушении самолета Пригожина

Федеральные новости 24.08.2023 20:36
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24.08.2023 20:36


Сегодня, 24 августа, президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным высказался об авиакатастрофе в Тверской области, в ходе которой погибли 10 человек.
- Прежде всего, хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия, - сказал глава государства. 
Президент отметил, что, согласно первичным данным, в самолете находились сотрудники ЧВК «Вагнер» - люди, которые внесли существенный вклад в борьбу с неонацистским режимом на Украине.
- Мы об этом помним, знаем и не забудем, - отметил Владимир Путин.
Об основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине глава государства также упомянул, сообщив, что знает его с 90-х годов.
- Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке, в частности, - сказал президент.
Он напомнил, что в Африке Пригожин занимался нефтью, газом, а также добычей драгоценных металлов и камней. По его словам, Пригожин вернулся из Африки только накануне и встретился в России с некоторыми официальными лицами.
Владимир Путин также сообщил, что по авиакатастрофе встречался с главой СК РФ. 
- Они начали расследование этого происшествия, и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим, что скажут следователи. А сейчас проводятся экспертизы и технические, и генетические. На это нужно какое-то время, - сказал он.
Фото: сайт Кремля

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