Борьба с коррупцией

Осужденный в Волгограде за коррупцию экс-замдиректора предприятия ФСИН вернет «взятку» дважды

Борьба с коррупцией 24.08.2023 13:19
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24.08.2023 13:19


Волгоградский областной суд оставил в силе решение о взыскании в пользу государства суммы взятки, полученной первым заместителем директора ФГУП «Управление строительства-34» ФСИН России Андреем Кочубеевым, передает V102.RU.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, речь идет о сумме в размере 1 миллион 895 тысяч рублей, которую, как установил суд, Кочубеев получил через посредника за оказание содействия подрядной организации в заключении новых договоров строительного субподряда и общее покровительство при исполнении действовавших контрактов.
Еще в 2019 году Андрея Кочубеева суд приговорил к 8 годам 1 месяцу колонии строгого режима и на 3 года запретил занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Также с него взыскали штраф, равный сумме взятки.
- Поскольку полученные Кочубеевым в результате совершения преступления денежные средства в размере 1 млн 895 тыс. рублей являются незаконной финансовой выгодой, прокурор Ворошиловского района Волгограда обратился в суд с иском о признании полученного таким способом вознаграждения ничтожной сделкой и взыскании данных денежных средств в пользу государства, - пояснила Черединина.
Ворошиловский районный суд иск удовлетворил, но решение было обжаловано ответчиком в апелляционной инстанции, которая оставила его без изменения.
Судебное решение вступило в законную силу. Получается, что сумму взятки осужденный должен вернуть государству в двойном размере.
По материалам дела, напомним, в 2016 году Кочубеев через посредника получил взятку в размере 1 миллион 895 тысяч рублей. За эти деньги он должен был посодействовать подрядной организации в заключении новых договоров строительного субподряда. И покровительствовать в исполнении действовавших договоров. Также он подписал акты приемки выполненных работ, содержащих ложные сведения о выполнении работ по строительству одного из следственных изоляторов. Свою вину Кочубеев не признал. 
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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