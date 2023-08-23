Федеральные новости

Самолет Евгения Пригожина разбился под селом Куженкино в Тверской области

Федеральные новости 23.08.2023 20:30
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23.08.2023 20:30


В Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва – Санкт-Петербург. По информации федеральных СМИ, на борту в числе семи пассажиров мог находиться глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По данным МЧС России, все пассажиры и трое членов экипажа погибли.  

В настоящее время в Тверской области организованы поисковые работы. В Росавиации уже подтвердили, что Евгений Пригожин значился в списке пассажиров, однако официального подтверждения или опровержения его гибели на этот час не прозвучало. 

Одна из версий крушения самолета – теракт на борту. Очевидцы катастрофы сообщили, что самолет взорвался в воздухе. В настоящее время эту информацию проверяют спецслужбы. 

Фото: Осторожно новости / t.me

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