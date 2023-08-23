







Прокуратура озвучила подробности жуткого ДТП, в которое сегодня, 23 августа, попала семья из Удмуртии в Волгоградской области. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в результате аварии погиб 2-летний мальчик. Трое взрослых и еще один ребенок госпитализированы.

- Согласно имеющимся данным, сегодня примерно в 14.00 на 185-м км автодороги «Котельниково-Сальск» автомобиль Toyota Camry под управлением 31-летней жительницы Удмуртии совершил съезд на правую обочину с последующим наездом на дорожную конструкцию водопропускной трубы. В результате аварии на месте погиб 2-летний ребёнок водителя. Водитель, ее 7-летняя дочь, а также женщины 50-ти и 60-ти лет госпитализированы, - рассказала Черединина.













По ее словам, следственным органом по факту дорожно-транспортного происшествия в Котельниковском районе проводится процессуальная проверка. Надзорное ведомство взяло ее на контроль.

Ранее, напомним, сообщалось, что иномарка врезалась в опору ЛЭП.

По данным облздрава, в результате аварии в Котельниковскую ЦРБ доставлены трое взрослых пациентов. Все они, по сведениям облздрава, госпитализированы в реанимационное отделение. – На данный момент специалисты делают все возможное для спасения их жизней, – уточняют в ведомстве. – Ребенок в возрасте 7 лет планируется к перегоспитализации в травмацентр КБ №7 Волгограда.









Фото: прокуратуры Волгоградской области



