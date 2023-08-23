Под Волгоградом в ДТП погиб 2-летний ребенок из Удмуртии, четверо пострадали

Смертельное ДТП произошло сегодня, 23 августа, в Котельниковском районе, сообщает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, около 14.10 на трассе произошло столкновение автомобиля Toyota Camry с опорой ЛЭП.

По предварительным данным, водитель иномарки не справилась с управлением. В результате в аварии погиб 2-летний ребенок. Трое взрослых и 5-летний ребенок доставлены в больницу.

- На месте аварии работают следственно-оперативная группа и экипажи ДПС. Устанавливаются обстоятельства происшествия, - добавили в главке.

По информации регионального комитета здравоохранения, в результате ДТП в Котельниковскую ЦРБ доставлены трое взрослых пациентов. Все они, по сведениям облздрава, госпитализированы в реанимационное отделение.



– На данный момент специалисты делают все возможное для спасения их жизней, – уточняют в ведомстве. – Ребенок в возрасте 7 лет планируется к перегоспитализации в травмацентр КБ №7 Волгограда.

По данным экстренных служб, погибший ребенок и трое взрослых, пострадавших в аварии, – жители Республики Удмуртия.