Происшествия

Это ничего не стоит: Волгоград закупает ультра-зарядки для будущих электробусов

Происшествия 23.08.2023 18:06
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23.08.2023 18:06


В Волгограде закупают четыре ультрабыстрые зарядные станции для электробусов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на приобретение четырех объектов  выделено почти 90 миллионов рублей. Одна станция рассчитана на одновременную зарядку шести электробусов, еще три – на один электробус. Кроме того, пуско-наладочные работы по установке зарядных станций обойдутся еще более чем в 5 миллионов рублей. 
В администрации Волгограда пояснили, что 20 новых электробусов и 4 зарядные станции для этого вида транспорта должны поступить в город до конца этого года. 
Ультрабыстрые системы способны зарядить аккумуляторную батарею подвижного состава с 20% до 100% всего за 30 минут. 
В мэрии подчеркнули, что закупка техники произведена в рамках целевой безвозвратной субсидии, выделяемой муниципалитету из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», входящей в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Размер субсидии составляет 98 %. Таким образом, расходы бюджета Волгограда составят лишь 2 % от общей стоимости приобретаемого транспорта и сопутствующей инфраструктуры, утверждают в администрации.

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