Жителю Волжского грозит 5 лет колонии за прихваченный с улицы электросамокат









Полиция установила и задержала подозреваемого в краже электросамоката в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, им оказался 50-летний местный житель, который увидел стоящий на улице электросамокат и решил забрать его себе для личного пользования.

С заявлением в полицию о хищении средства индивидуальной мобильности обратился представитель фирмы по прокату электросамокатов.

Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.



