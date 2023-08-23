Жителю Волжского грозит 5 лет колонии за прихваченный с улицы электросамокат

Происшествия 23.08.2023 11:58
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23.08.2023 11:58
Полиция установила и задержала подозреваемого в краже электросамоката в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, им оказался 50-летний местный житель, который увидел стоящий на улице электросамокат и решил забрать его себе для личного пользования.
С заявлением в полицию о хищении средства индивидуальной мобильности обратился представитель фирмы по прокату электросамокатов.
Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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