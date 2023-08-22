На Центральной набережной в Волгограде развернули 80-метровый флаг РФ

Патриотический флешмоб, посвященный Дню российского флага, прошел сегодня, 22 августа, на Центральной набережной Волгограда.
Как сообщили V102.RU в администрации города, в мероприятии приняли участие 120 человек – юнармейцы, волонтеры, члены молодежных советов ряда федеральных служб, которые развернули 80-метровое полотнище российского флага.
Волонтеры раздали всем желающим 500 ленточек в цветах триколора.
Напомним, в прошлом году длина флага, который пронесли 130 человек, составляла 60 метров.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU