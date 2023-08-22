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На Центральной набережной в Волгограде развернули 80-метровый флаг РФ

Актуально 22.08.2023 19:31
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22.08.2023 19:31


Патриотический флешмоб, посвященный Дню российского флага, прошел сегодня, 22 августа, на Центральной набережной Волгограда.


Как сообщили V102.RU в администрации города, в мероприятии приняли участие 120 человек – юнармейцы, волонтеры, члены молодежных советов ряда федеральных служб, которые развернули 80-метровое полотнище российского флага.


Волонтеры раздали всем желающим 500 ленточек в цветах триколора.


Напомним, в прошлом году длина флага, который пронесли 130 человек, составляла 60 метров.




Фото Павла Мирошкина/V102.RU


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