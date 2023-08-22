В Волгограде 17-летний начинающий закладчик состарится в колонии





До 20 лет лишения свободы грозит 17-летнему подростку, которого обвиняют в Волгограде в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, уголовное дело в отношении молодого человека с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, в июне текущего года юноша решил заработать деньги, согласившись на предложение заняться раскладкой наркотиков в Волгограде. Куратор отправил молодому человеку координаты тайника с наркотиком в Дзержинском районе. Подросток должен был забрать зелье, чтобы в последующем сбыть его посредством раскладок в тайники. Преступная деятельность молодого человека была пресечена сотрудниками УМВД России по г.Волгограду. У него изъяли сверток с наркотиком, вес которого составляет крупный размер.



