Происшествия

Волгоградца ограбили на улице после удара бутылкой по голове

Происшествия 22.08.2023 13:17
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22.08.2023 13:17


Молодой мужчина пострадал в Волгограде в результате совершенного в отношении него разбойного нападения на одной из улиц Советского района. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, 26-летнего волгоградца госпитализировали в больницу с множественными травмами головы.
Установлено, что возле подъезда дома, в котором проживает потерпевший, к нему подошел незнакомец и несколько раз ударил стеклянной бутылкой по голове. После этого он похитил у раненого волгоградца мобильный телефон и банковские карты.
По подозрению в этом преступлении задержан 32-летний ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело. За разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы. Похищенное имущество изъято. 

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