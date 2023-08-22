Волгоградца ограбили на улице после удара бутылкой по голове





Молодой мужчина пострадал в Волгограде в результате совершенного в отношении него разбойного нападения на одной из улиц Советского района. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, 26-летнего волгоградца госпитализировали в больницу с множественными травмами головы.

Установлено, что возле подъезда дома, в котором проживает потерпевший, к нему подошел незнакомец и несколько раз ударил стеклянной бутылкой по голове. После этого он похитил у раненого волгоградца мобильный телефон и банковские карты.

По подозрению в этом преступлении задержан 32-летний ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело. За разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы. Похищенное имущество изъято.



