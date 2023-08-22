Решение по делу о геноциде сталинградцев нацистами вынесут 23 августа

Волгоградский областной суд готовится вынести решение по делу о признании преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны преступлениями против человечности и геноцидом советского народа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на несколько источников, решение ожидается завтра, 23 августа, в трагическую для волгоградцев годовщину бомбардировки мирного населения Сталинграда.

Напомним, судебный процесс в областном суде продолжается с 1 августа. Заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими войсками, немецкими оккупационными властями и их пособниками на оккупированной территории региона в период с июля 1942 г. по февраль 1943 г. в Волгоградский областной суд подал прокурор Волгоградской области Денис Костенко.

Материалы дела содержат сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими войсками, немецкими оккупационными властями и их пособниками в отношении не менее 361 450 человек. из которых не менее 131 000 – мирные жители, погибшие в результате бомбардировок и артобстрелов.

В качестве доказательств на судебном процессе использовались материалы силовых, правоохранительных и надзорных ведомств, архивных и учебных учреждений, а также поисковых отрядов. В частности, были изучены около 200 архивных справок, предоставленных ФСБ, а также документы музея-панорамы «Сталинградская битва», другие доказательства убийств мирных жителей, в том числе детей, а также военнопленных. На процессе выступали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, представители ОНФ, а также другие свидетели.

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