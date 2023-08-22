Расследования

Решение по делу о геноциде сталинградцев нацистами вынесут 23 августа

Расследования 22.08.2023 10:56
0
22.08.2023 10:56


Волгоградский областной суд готовится вынести решение по делу о признании преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны преступлениями против человечности и геноцидом советского народа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на несколько источников, решение ожидается завтра, 23 августа, в трагическую для волгоградцев годовщину бомбардировки мирного населения Сталинграда. 

Напомним, судебный процесс в областном суде продолжается с 1 августа. Заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими войсками, немецкими оккупационными властями и их пособниками на оккупированной территории региона в период с  июля 1942 г. по февраль 1943 г. в Волгоградский областной суд подал прокурор Волгоградской области Денис Костенко.  

Материалы дела содержат сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими войсками, немецкими оккупационными властями и их пособниками в отношении не менее 361 450 человек. из которых не менее 131 000 – мирные жители, погибшие в результате бомбардировок и артобстрелов.

В качестве доказательств на судебном процессе использовались материалы силовых, правоохранительных и надзорных ведомств, архивных и учебных учреждений, а также поисковых отрядов. В частности, были изучены около 200 архивных справок, предоставленных ФСБ, а также документы музея-панорамы «Сталинградская битва», другие доказательства убийств мирных жителей, в том числе детей, а также военнопленных. На процессе выступали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, представители ОНФ, а также другие свидетели. 

Еще по теме: 

Очередной процесс о геноциде засекретили в суде Волгограда

На процессе о геноциде в Волгограде вспомнили массовое убийство нацистами детей

Немецко-фашистские захватчики разорили Сталинградскую область на 17 трлн рублей

«Нацизм всегда равен геноциду»: депутат ГД Цунаева в Волгограде приняла участие в историческом судебном процессе

Губернатор Андрей Бочаров обвинил фашистов в геноциде советского народа />

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
22.08.2023 16:12
Расследования 22.08.2023 16:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.08.2023 12:27
Расследования 22.08.2023 12:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.08.2023 11:40
Расследования 22.08.2023 11:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.08.2023 12:43
Расследования 21.08.2023 12:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.08.2023 09:41
Расследования 21.08.2023 09:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.08.2023 19:01
Расследования 20.08.2023 19:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2023 17:56
Расследования 18.08.2023 17:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2023 16:22
Расследования 18.08.2023 16:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.08.2023 12:30
Расследования 18.08.2023 12:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2023 16:07
Расследования 17.08.2023 16:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2023 11:03
Расследования 17.08.2023 11:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2023 09:13
Расследования 17.08.2023 09:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2023 20:58
Расследования 16.08.2023 20:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2023 20:01
Расследования 16.08.2023 20:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2023 16:26
Расследования 16.08.2023 16:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:12
В Волгограде 17-летний начинающий закладчик состарится в колонииСмотреть фотографии
16:01
Крупная компания в Волгоградской области предлагает привлекательные вакансииСмотреть фотографии
15:56
В Волжском на перекрестке женщина-водитель вылетела из «десятки»: видеоСмотреть фотографии
15:44
В Котово Волгоградской области из-за удара молнии пропала водаСмотреть фотографии
15:41
«Сделать предстоит еще многое»: в Волгограде оценили успехи нового регоператораСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде семья слегла после арбузного ужинаСмотреть фотографии
13:17
Волгоградца ограбили на улице после удара бутылкой по головеСмотреть фотографии
12:27
Директору школы №19 Волжского вынесли приговор после трагедии с ученицейСмотреть фотографии
12:14
День шахтера в Котельниково отметили музыкой, салютом и наградамиСмотреть фотографии
12:10
Лариса Долина выступит на Дне города в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:40
«Как-то грустно»: волгоградцы заметили полупустые полки в супермаркетахСмотреть фотографии
10:56
Решение по делу о геноциде сталинградцев нацистами вынесут 23 августаСмотреть фотографии
10:54
Первый цех завода нержавеющего проката в Волгоградской области откроют в 2025 годуСмотреть фотографии
10:04
Дистанционную продажу боевого оружия пресекли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:52
Вот так неожиданность! Волгоградцам через 20 дней могут отключить электричествоСмотреть фотографии
09:50
Стадион в Махачкале лишили имени Елены ИсинбаевойСмотреть фотографии
09:43
Долгожданная прохлада придет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:54
В Волгограде стартует гандбольный турнир памяти Левона АкопянаСмотреть фотографии
08:46
Город Волгоградской области завалило ветками после штормаСмотреть фотографии
08:13
В Волгоградской области вырос спрос на учителей: сколько им готовы платитьСмотреть фотографии
21:36
Волгоградцы стали меньше жаловаться в ЦБСмотреть фотографии
20:45
В Волгоградской области бездомным животным рассчитали квадратные метры в приютахСмотреть фотографии
19:50
Олег Веретенников перешел в тренерский штаб ФК «Краснодар-2»Смотреть фотографии
19:05
В волгоградских аптеках обещают не ограничивать продажу лекарств с 1 сентябряСмотреть фотографии
18:39
Проблемы с сердцем не подтвердились. Снятую с рейса стюардессу готовят к выписке к ВолгоградеСмотреть фотографии
18:23
Такого не было 7 лет: теннисисты юга России съехались на соревнования в ВолгоградСмотреть фотографии
17:39
Александр Буйнов, Зара и Денис Майданов выступят перед волгоградцамиСмотреть фотографии
17:06
МЧС: грозы и ливни задержатся в Волгоградкой области до 22 августаСмотреть фотографии
16:11
На юге Волгограда за ночь «Концессии» по-тихому заменили старую трубуСмотреть фотографии
15:58
«Он всего месяц не дожил до своего отпуска»: мобилизованного сварщика из Камышина посмертно наградили орденом МужестваСмотреть фотографии
 