Очередной процесс о геноциде засекретили в суде Волгограда

В Волгоградском областном суде сегодня, 17 августа, прошло пятое по счету заседание по делу о признании преступлений нацистов годы Великой Отечественной войны преступлениями против человечности и геноцидом советского народа. Как сообщает ИА «Высота 102», в один из моментов процесс решено было продолжить в закрытом режиме.

— Сегодняшнее заседание началось с ходатайства прокуратуры Волгоградской области о приобщении к делу фото- и видеоматериалов, а также иных документов, имеющих значение для установления истины. Суд удовлетворил ходатайство, — рассказали информагентству в объединенной пресс-службы судов Волгоградской области. — Далее суд и участники процесса ознакомились с видеоматериалами, посвященными истории Сталинградской битвы и судьбам сталинградцев, оказавшихся в оккупированном городе. В том числе демонстрировались кадры военной кинохроники.

В процессе, как уточнили в пресс-службе судов региона, присутствующие увидели и услышали уже ушедших свидетелей преступлений, совершенных фашистами и их пособниками на оккупированной территории региона в период с июля 1942-го по февраль 1943-го.

— На видео оказались запечатлены Олег Ширяев, Клавдия Воронина, Лев Тырин и Галина Марказинова, ставшие в малолетнем возрасте очевидцами преступлений нацистов, — добавили в пресс-службе судов области.

В процессе как специалист взяла слово завотделом экспозиционно-выставочных работ музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева. Эксперт поясняла кадры кинохроники, давала необходимые объяснения к фотоматериалам. Также она рассказала об итальянских, хорватских и румынских формированиях, принимавших участие в Сталинградской битве на стороне нацистов. Затем суд принял решение продолжить заседание уже в закрытом режиме ввиду наличия сведений, составляющих государственную тайну.

Следующий процесс запланирован на 10.00 в среду, 23 августа. Именно в этот день исполнится ровно 81 год со дня массированной варварской бомбардировки немецкой авиацией Сталинграда, превратившей город на Волге в пылающие развалины.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

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